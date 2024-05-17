Практика судов
  1. В Украине

Угольные махинации на более 2,2 млрд гривен: задержали бизнесмена и его сообщников из Минэнерго и ГНС

21:03, 17 мая 2024
В Украине задержали «наследника» семьи Януковича, владельца ООО «Краснолиманское» и его сообщников за нанесение ущерба в области добычи угля.
Угольные махинации на более 2,2 млрд гривен: задержали бизнесмена и его сообщников из Минэнерго и ГНС
Источник фото: pgo_gov_ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работники Государственного бюро расследований и Национальной полиции Украины задержали фактического владельца ООО «Краснолиманское» и его сообщников, которые нанесли государству более 2,2 миллиарда гривен убытков в области добычи угля.

Как сообщают Национальная полиция, Офис Генерального прокурора и ГБР, задержанный является фактическим владельцем ООО «Краснолиманское», которое входит в группу компаний ООО «Укрдонинвест». Он и руководство его предприятия, а также служащие Министерства энергетики Украины и Государственной налоговой службы Украины участвовали в махинациях в угольной сфере, что нанесло государству значительный ущерб.

Задержанный, известный как «смотрящий» за угольной отраслью в Донецкой области, через подконтрольные ему компании и должностных лиц осуществлял масштабные финансовые махинации. Его влияние охватывало все государственные шахты и обогатительные фабрики восточных регионов Украины. В случае несогласия с его политикой, руководители государственных шахт немедленно теряли свои должности, а их преемники вынуждены были работать по схемам «смотрящего».

«В свое время предприниматель получил в «наследство» часть активов семьи Януковича и фактический контроль над всеми государственными шахтами и обогатительными фабриками восточных регионов. В случае несогласия с политикой нового куратора, руководители государственных шахт сразу лишались своих должностей, а те, что занимали их места, не имели другого выхода как работать по схеме «смотрящего», - говорится в сообщении Нацполиции.

Он выкупил контрольный пакет акций ООО «Краснолиманское», что позволило ему получить доступ к добыче высококачественного угля на производственных мощностях Краснолиманской шахты, одного из крупнейших угледобывающих предприятий Украины. Однако, предприятие фактически заблокировало работу государственного предприятия, не выполнив обязательства по разработке угольных пластов, что привело к ежегодным потерям ГП «ВК «Краснолиманская» в размере около 1 миллиарда гривен.

Кроме того, между государственным и частным предприятием были заключены договоры подряда, согласно которым шахта обеспечивала добычу угля для коммерческой структуры. Государственное предприятие выполняло свои обязательства, тогда как частный контрагент - нет. Поэтому все производственные расходы ложились на государственное предприятие, что приводило к росту задолженности по заработной плате, оплате энергоресурсов и других расходов.

Сейчас задолженность за услуги по добыче угля превышает 2,2 миллиарда гривен, задолженность по заработной плате работникам шахты составляет 147 миллионов гривен, а долг за электроэнергию - 1,1 миллиарда гривен. Штатная численность работников шахты составляет почти 1700 человек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин утвердил порядок вручения повесток, согласно которому повестка будет считаться врученной в случае проставления в почтовом сообщении отметки об отсутствии адресата

Правительство утвердило Порядок проведения призыва граждан на военную службу, регулирующий по-новому порядок вручения повесток – день проставления в почтовом сообщении отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства, если это лицо не уведомило ТЦК про другой адрес места жительства будет считаться надлежащим уведомлением.

Военного билета в Дії не будет – в постановлении Кабмина предусматривается только такая техническая возможность

Кабмин прописал техническую возможность формирования военно-учетного документа через Дію, однако сейчас через Дію он формироваться не будет – Минцифры.

Кабмин утвердил новую форму военного билета, который сможет формироваться с использованием Дії

В военно-учетном документе, который в электронной форме сможет формироваться с помощью Дії, будет содержаться информация о совершении уклонистом административного или уголовного правонарушения.

Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных – кто сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение и как они будут служить

Президент подписал закон о мобилизации осужденных: смогут ли потом уволить с военной службы лиц, к которым применили условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, и будут ли они иметь право на отпуск.

18 мая вступает в силу закон об усилении мобилизации: выполнил ли Кабмин требования закона

У Кабмина было время до 18 мая, чтобы пересмотреть порядок бронирования военнообязанных.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Плахтій
    Інна Плахтій
    член Вищої ради правосуддя
  • Віталій Галаган
    Віталій Галаган
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Губська
    Олена Губська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді