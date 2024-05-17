Угольные махинации на более 2,2 млрд гривен: задержали бизнесмена и его сообщников из Минэнерго и ГНС

В Украине задержали «наследника» семьи Януковича, владельца ООО «Краснолиманское» и его сообщников за нанесение ущерба в области добычи угля.

Источник фото: pgo_gov_ua

Работники Государственного бюро расследований и Национальной полиции Украины задержали фактического владельца ООО «Краснолиманское» и его сообщников, которые нанесли государству более 2,2 миллиарда гривен убытков в области добычи угля.

Как сообщают Национальная полиция, Офис Генерального прокурора и ГБР, задержанный является фактическим владельцем ООО «Краснолиманское», которое входит в группу компаний ООО «Укрдонинвест». Он и руководство его предприятия, а также служащие Министерства энергетики Украины и Государственной налоговой службы Украины участвовали в махинациях в угольной сфере, что нанесло государству значительный ущерб.

Задержанный, известный как «смотрящий» за угольной отраслью в Донецкой области, через подконтрольные ему компании и должностных лиц осуществлял масштабные финансовые махинации. Его влияние охватывало все государственные шахты и обогатительные фабрики восточных регионов Украины. В случае несогласия с его политикой, руководители государственных шахт немедленно теряли свои должности, а их преемники вынуждены были работать по схемам «смотрящего».

«В свое время предприниматель получил в «наследство» часть активов семьи Януковича и фактический контроль над всеми государственными шахтами и обогатительными фабриками восточных регионов. В случае несогласия с политикой нового куратора, руководители государственных шахт сразу лишались своих должностей, а те, что занимали их места, не имели другого выхода как работать по схеме «смотрящего», - говорится в сообщении Нацполиции.

Он выкупил контрольный пакет акций ООО «Краснолиманское», что позволило ему получить доступ к добыче высококачественного угля на производственных мощностях Краснолиманской шахты, одного из крупнейших угледобывающих предприятий Украины. Однако, предприятие фактически заблокировало работу государственного предприятия, не выполнив обязательства по разработке угольных пластов, что привело к ежегодным потерям ГП «ВК «Краснолиманская» в размере около 1 миллиарда гривен.

Кроме того, между государственным и частным предприятием были заключены договоры подряда, согласно которым шахта обеспечивала добычу угля для коммерческой структуры. Государственное предприятие выполняло свои обязательства, тогда как частный контрагент - нет. Поэтому все производственные расходы ложились на государственное предприятие, что приводило к росту задолженности по заработной плате, оплате энергоресурсов и других расходов.

Сейчас задолженность за услуги по добыче угля превышает 2,2 миллиарда гривен, задолженность по заработной плате работникам шахты составляет 147 миллионов гривен, а долг за электроэнергию - 1,1 миллиарда гривен. Штатная численность работников шахты составляет почти 1700 человек.

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