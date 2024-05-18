Володимир Зеленський змінив порядок реєстрації нормативно-правових актів СБУ

Фактично з Указу 2007 року прибрали фігуру Уповноваженого Президента з питань контролю за діяльністю СБУ, на якого були покладені функції реєстрації нормативно-правових актів СБУ та забезпечення включення їх до Єдиного державного реєстру.

Нормативно-правові акти Служби безпеки України будуть реєструватися по-новому. Так, Президент Володимир Зеленський 17 травня видав Указ №333/2024, яким вніс зміни до Указу Президента від 18 травня 2007 року №427/2007 «Про повноваження та гарантії здійснення постійного контролю за діяльністю Служби безпеки України».

Фактично з Указу 2007 року прибрали фігуру Уповноваженого Президента з питань контролю за діяльністю СБУ. Нагадаємо, що в 2021 році інститут уповноважених було трансформовано, і замість Уповноваженого з питань СБУ почав працювати радник. Разом з тим, зміни до відповідного Указу щодо порядку реєстрації актів СБУ не вносилися.

Отже, відповідно до змін державна реєстрація нормативно-правових актів Служби безпеки України, які зачіпають права, свободи, законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, у тому числі з питань контррозвідки, оперативно-розшукової діяльності та діяльності у сфері охорони державної таємниці, відтепер здійснюється в порядку, встановленому Кабміном.

Раніше реєстрація нормативно-правових актів СБУ та забезпечення включення їх до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів була покладена на Уповноваженого Президента з питань контролю за діяльністю СБУ.

Також внесені зміни до Положення про повноваження Уповноваженого Президента з питань контролю за діяльністю СБУ та гарантії його діяльності.

Кабінету Міністрів доручено у місячний строк прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Указу, передбачивши особливості реєстрації нормативно-правових актів СБУ з питань контррозвідки, оперативно-розшукової діяльності та діяльності у сфері охорони державної таємниці.

Службі безпеки новий Указ Президента доручає здійснювати подання в установленому порядку на державну реєстрацію нормативно-правових актів СБУ, які зачіпають права, свободи, законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, у тому числі з питань контррозвідки, оперативно-розшукової діяльності та діяльності у сфері охорони державної таємниці, а також нормативно-правових актів, якими змінюються, визнаються такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти СБУ, які були зареєстровані Уповноваженим Президента з питань контролю за діяльністю СБУ.

Визнано такими, що втратили чинність, Укази Президента України від 29 червня 1999 року №767/99 «Про порядок реєстрації нормативно-правових актів Служби безпеки України з питань контррозвідки, оперативно-розшукової діяльності та діяльності у сфері охорони державної таємниці» та від 3 березня 2008 року №187/2008 «Про внесення змін до Указу Президента України від 29 червня 1999 року №767».

Автор: Наталя Мамченко

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