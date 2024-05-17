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Витяг про несудимість не потрібен для оновлення даних у ТЦК

17:29, 17 травня 2024
Українці напередодні набуття чинності закону про мобілізацію масово замовляють витяг про несудимість з «Дії», однак він не потрібен для оновлення даних у ТЦК.
Витяг про несудимість не потрібен для оновлення даних у ТЦК
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», 18 травня набирає чинності новий закон про мобілізацію в Україні, згідно з яким військовозобов'язані повинні оновити облікові дані. Зробити це можна онлайн через електронний кабінет військовозобов'язаного. Також можна звернутися до ТЦК та центрів надання адміністративних послуг.

Наразі додаток «Дія» та сервіси Міністерства внутрішніх справ перевантажні через штучний ажіотаж навколо оформлення витягу про несудимість. Напередодні в мережі поширювалась інформація, що після 18 травня військовозобов’язані нібито не зможуть отримати цей документ.

Портал державних послуг «Дія» наголошує, що витяг про несудимість не потрібен для взяття на військовий облік чи оновлення військово-облікових документів. «Тож нема потреби оформлювати документ просто зараз», — додали там.

Вказується, що відповідний сервіс у Дії надалі працюватиме у штатному режимі.

Також відповідну інформацію підтвердили у Міністерстві внутрішніх справ.

Нагадаємо, з 18 травня на кордоні у чоловіків перевірятимуть військово-облікові документи. 

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла про те, що Кабінет Міністрів продовжив на місяць строки дії чинних відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним згідно з постановою Уряду № 76.

Зазначимо, що 18 травня набуде чинності Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», що передбачає зміни в законодавстві щодо бронювання військовозобов’язаних. Як пояснив заступник Міністра економіки Ігор Фоменко, наразі Уряд працює над розробкою відповідних урядових актів. 

«Водночас, щоб у цей перехідний період запобігти зупинці критично важливих для економіки підприємств, та з метою забезпечення потреб оборони та населення, ми продовжуємо терміни дії відстрочок на місяць. Надалі  підприємства матимуть змогу бронювати працівників вже за оновленими правилами», - зазначив Ігор Фоменко.

Нагадаємо, у Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки пояснили, чому може бути так, що працівник підприємства заброньований, але при оновленні даних у ТЦК та проходженні ВЛК отримав повістку.

Крім того, у Реєстрі «Оберіг» буде окреме поле про статус вручення людині повістки і буде видно, якщо людина не оновила дані.

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