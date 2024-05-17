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Вчені створили штучний інтелект, який розуміє сарказм: його навчали на серіалах «Друзі» та «Теорія великого вибуху»

18:38, 17 травня 2024
Як правило, алгоритмам важко розуміти сарказм, оскільки вони розпізнають лише текстові скрипти.
Вчені створили штучний інтелект, який розуміє сарказм: його навчали на серіалах «Друзі» та «Теорія великого вибуху»
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Нідерландські вчені створили штучний інтелект, який може розпізнати сарказм. Про це повідомляє The Guardian.

Розпізнавати сарказм – складне завдання навіть для людей, адже він ґрунтується на контексті, тоні голосу та невербальних сигналах. Алгоритмам це дається ще складніше, оскільки вони розпізнають лише текстові скрипти.

«Ми змушені говорити з нашими пристроями дуже буквально, ніби розмовляємо з роботами, але цей формальний тон розмови не має бути обов’язковим», – каже Метт Колер з лабораторії мовних технологій Університету Гронінгена, де розробили технологію.

Він стверджує, що ця технологія може вплинути на те, як люди взаємодіють з машинами.

Зазначається, що нейромережу навчали на текстах, аудіо та відео із популярних ситкомів «Друзі» та «Теорія великого вибуху». Після навчання штучний інтелект зміг виявляти сарказм у немаркованих уривках із ситкомів майже в 75% випадків.

Розробляючи ШІ, вчені виявили, що алгоритму важливо мати кілька підказок, щоб відрізнити саркастичні висловлювання від щирих.

Дослідники планують продовжувати вдосконалювати свою технологію, додаючи візуальні підказки, як-от вирази обличчя та мову тіла.

Окрім покращення спілкування зі штучним інтелектом, технологія може мати й інші корисні застосування. Наприклад, її можна використовувати для виявлення негативного тону в розмові, розпізнавання образ і мови ненависті, аналізу онлайн-відгуків та створення віртуальних помічників.

Однак поки не зрозуміло, чи зможе штучний інтелект коли-небудь по-справжньому зрозуміти сарказм. Причиною є те, що такий підтекст часто ґрунтується на особистому досвіді, культурних особливостях та тонкощах людських стосунків.

«Чи досягнемо ми 100% точності? Цього навіть люди не можуть досягти», – зазначив аспірант лабораторії Сіюань Гао.

Дослідник Метт Колер замислюється над тим, що станеться, якщо машини почнуть використовувати нові навички, щоб відповідати людям сарказмом.

«Якщо я запитаю у нейромережі: «У вас є час на моє питання?» і почую у відповідь: «Так, звісно», я можу так і не зрозуміти, чи є у штучного інтелекту час, чи ні?» – каже дослідник.

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