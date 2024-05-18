Смертельна ДТП на Броварському проспекті: загинула дитина, вагітна жінка та чоловік у важкому стані

Винуватця трагедії затримала поліція.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

На Броварському проспекті Києва сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя 1,5-річної дитини, а вагітна жінка та чоловік опинилися у важкому стані у лікарні. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 КК України). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Аварія сталася близько 12:30 на Броварському проспекті. Згідно з попередніми даними, 39-річний водій автомобіля «BMW» виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем «Changan». Від удару «Changan» виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем «Chevrolet Aveo».

Внаслідок ДТП водій «Chevrolet Aveo» та його пасажирка, вагітна жінка, були доставлені в лікарню у важкому стані та без свідомості. На жаль, 1,5-річна дитина, пасажир цього ж автомобіля, загинула на місці.

Водія «BMW» затримано згідно зі ст. 208 КПК України. Результати тесту на алкоголь за допомогою приладу Драгер показали, що він був тверезий. Наразі йому готується повідомлення про підозру.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

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