Sony Music підозрює Google, Microsoft і OpenAI у незаконному використанні її музики для навчання штучного інтелекту

Компанія звукозапису забороняє будь-кому навчатися, розробляти або заробляти гроші на штучному інтелекті, використовуючи пісні лейблу без дозволу.

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Одна з найбільших у світі компаній звукозапису Sony Music підозрює технологічних гігантів Google, Microsoft і OpenAI у незаконному використанні музики для навчання систем штучного інтелекту. Про це повідомляє ВВС.

Sony Music надіслала листи більш ніж 700 компаніям з вимогою повідомити, чи використовували вони пісні Sony Music для розробки систем штучного інтелекту.

Компанія звукозапису забороняє будь-кому навчатися, розробляти або заробляти гроші на штучному інтелекті, використовуючи пісні лейблу без дозволу.

У листі Sony Music заявила, що «має підстави вважати», що адресати «можливо, вже несанкціоновано використовували» її музику.

Компанія встановила термін для відповіді та наголосила, що боротиметься за дотримання своїх авторських прав «у повному обсязі, дозволеному чинним законодавством», зокрема майбутнім актом ЄС про штучний інтелект.

Google і OpenAI розробили інструменти штучного інтелекту, які можуть генерувати музику, хоча невідомо, які дані вони використовували для навчання штучного інтелекту.

Sony Music зауважує, що штучний інтелект може робити це лише після ознайомлення з мільйонами пісень, на частину з яких лейбл володіє авторським правом.

Компанія звукозапису просить кожного зі сотень адресатів надіслати наступні дані:

інформацію про пісні, які використовувалися для навчання систем ШІ;

як здійснювався доступ до пісень, наприклад, через стримінгові сервіси;

кількість копій пісень, чи існують копії досі та як довго вони існували;

чому було необхідно, щоб такі копії існували стільки часу, якщо припустити, що вони взагалі існували.

Наразі незрозуміло, чи використовувала якась із фірм, що отримала подібний лист, пісні, що належать Sony Music, для навчання штучного інтелекту. Також невідомо, чи дійсно були порушені якісь закони.

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