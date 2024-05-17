Почему 7 часов может не быть света, а потом 2 часа есть, – рассказали в Yasno

Свет могут выключать и в светло-серых зонах графиков отключений.

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Энергетический сектор Украины продолжает работать в условиях значительных ограничений, что приводит к стабилизационным и экстренным отключениям электроэнергии. Как сообщил генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко, в отдельных регионах потребление электроэнергии ограничено до трети от обычных объемов.

Коваленко пояснил, что в графиках отключений используются три зоны:

Темно-серая: электроэнергии точно нет.

Светло-серая: поставки есть только тогда, когда объемы электроэнергии позволяют.

Белая: свет гарантированно есть.

Из-за необходимости удерживаться в пределах установленных лимитов, энергетикам приходится отключать свет даже в светло-серых зонах графика.

«Конечно, это может казаться несправедливым: света нет 7 часов, потом 1,5-2 часа есть (закладываю время на переключение), а потом снова нет. У меня лично вчера света не было 7 часов подряд. Однако прошу отнестись с пониманием к ситуации. Коллеги обязательно найдут сбалансированный выход из ситуации», - обратился Коваленко к гражданам.

Кроме того, в графиках отключений указывается тип отключения, если оно есть. Если указано, что отключений нет, но электроэнергии тоже нет, возможно, произошла локальная авария. В случае обнаружения ошибок в графике или отсутствия вашего адреса, стоит обратиться к оператору электросетей.

Коваленко также напомнил, что 17 мая с 19:00 снова будут действовать стабилизационные графики. Он отметил, что ограничения от НЭК «Укрэнерго» очень существенные, где-то - треть от привычных объемов потребления. Кроме того, в этот день установлен «антирекорд» - используется максимальная возможность импорта, 1,7 МВт-ч. Это означает, что усилий граждан по экономии электроэнергии пока недостаточно.

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