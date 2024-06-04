Ціни на звичайні цигарки зростуть – парламент схвалив законопроект

У 2025-му році акциз на цигарки зросте на 23%.

Верховна Рада 4 червня проголосувала у першому читанні законопроект 11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.

Він передбачає, що акцизний податок на цигарки привʼязують до євро, а не гривні.

«У 2025-му році акциз зросте на 23%, а потім 2016-2028 буде по +5%. В цьому році збільшення буде тільки у випадку девальвації» - пояснив заступник голови Комітету ВР з питань податкової політики Ярослав Железняк.

За його словами, реалізація законопроекту матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13,8 млрд грн.

До другого читання депутати будуть переглядати питання ТВЕНів, на чому наголошують громадські організації.

Автор: Наталя Мамченко

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