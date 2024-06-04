Цены на обычные сигареты вырастут – парламент одобрил законопроект

В 2025 году акциз на сигареты вырастет на 23%.

Верховная Рада 4 июня проголосовала в первом чтении законопроект 11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия.

Он предполагает, что акцизный налог на сигареты привязывается к евро, а не гривне.

«В 2025 году акциз вырастет на 23%, а затем 2016-2028 будет по +5%. В этом году увеличение будет только в случае девальвации», - пояснил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.

По его словам, реализация законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий в 2025 году в сумме около 612 млн грн, в 2026 году – 5 млрд грн, в 2027 году – 9,3 млрд грн, в 2028 году – 13,8 млрд грн.

Ко второму чтению депутаты будут пересматривать вопросы ТВЭНов, что подчеркивают общественные организации.

Автор: Наталя Мамченко

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