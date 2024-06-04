Графики не работают: в Киеве ввели экстренные отключения света

4 апреля Киев вышел за лимиты потребления электроэнергии.

Во вторник, 4 апреля, в Киеве ввели экстренные отключения света. Графики плановых отключений пока не действуют. Об этом сообщил директор компании YASNO Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.

«День. Киев вышел за лимиты. «Укрэнерго» дал команду на экстренные отключения. Графики не работают», – написал Коваленко.

Ранее сообщалось, почему Укрэнерго и облэнерго указывают разные часы отключений электричества.

Кроме того, в Yasno рассказали, почему 7 часов может не быть света, а потом 2 часа есть.

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