Украинцы в селах будут иметь связь и 4G-интернет: Рада приняла за основу законопроект

Рада приняла за основу законопроект об упрощении процедуры отвода земельных участков для развития цифровой инфраструктуры.

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №9549 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры отвода земельных участков для развития цифровой инфраструктуры.

Законопроект имеет целью облегчить получение поставщиками электронных коммуникационных услуг прав на пользование земельными участками для развертывания и эксплуатации электронных сетей.

Упрощенная процедура предоставления прав на земельные участки должна способствовать развитию и улучшению покрытия населения Украины сетями связи четвертого поколения (4G) и мобильным высокоскоростным Интернетом. Ожидается, что эти изменения будут способствовать покрытию национальных и международных автодорог, сельской местности, а также железнодорожных путей сетями 4G.

В результате реализации этого закона планируется покрытие дополнительных 1600 км автодорог сетями 4G, что позволит обеспечить или улучшить доступ к сетям для более 100 тысяч абонентов в отдаленных регионах. Также предполагается покрытие мобильной связью 1500 населенных пунктов в сельской местности, где сейчас отсутствует мобильная связь, и где проживают 600 тысяч человек.

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