ВККС признала, что судья ВАКС указала в декларации добропорядочности неполную информацию о действиях в условиях конфликта интересов

Инициатором заявления в отношении судьи ВАКС Татьяны Крикливой стала осужденная ею фигурантка уголовного производства.

Высшая квалификационная комиссия судей 4 июня 2024 года признала подтвержденной информацию о недостоверности или неполноте утверждений, указанных судьей Высшего антикоррупционного суда Татьяной Крикливой (Гавриленко) в декларации добропорядочности судьи за 2019 год.

Автором заявления в отношении судьи ВАКС стал адвокат Николай Мягков, действовавший в интересах Олеси Левочко – бывшего начальника службы арендных отношений аэропорта «Борисполь».

1 марта 2023 года коллегия судей ВАКС (председательствующая – судья Татьяна Крикливая) признала виновной Олесю Левочко, а также бывшего генерального директора и первого заместителя генерального директора аэропорта «Борисполь» (в 2014-2019 годах) Евгения Дыхне в злоупотреблении служебным положением в размере 15,7 млн. грн.

Евгений Дыхне и Олеся Левочко были осуждены соответственно на 5 и 4 года лишения свободы.

Как сообщил во время заседания коллегии ВККС Павел Мягков, претензии возникли по поводу корректности заполнения судьей ВАКС пункта 8 декларации добропорядочности судьи, в котором указано следующее - «случаев наличия потенциального и/или реального конфликта интересов в моей деятельности не было».

Адвокат отметил, что являясь председателем жилищно-бытовой комиссии ВАКС (с 3 сентября 2019 года) Татьяна Крикливая в 2019 году принимала участие в рассмотрении вопросов, которые касались предоставления судьям ВАКС служебного жилья.

Во время заседаний жилищно-бытовой комиссии ВАКС Татьяна Крикливая трижды заявляла о самоотводах в случаях, когда рассматривались вопросы предоставления жилья самой судье Татьяне Крикливой и ее мужу Виталию Крикливому, который также является судьей ВАКС.

Однако в декларации добропорядочности судьи за 2019 году Татьяна Крикливая почему-то не указала, что во время деятельности в должности главы жилищно-бытовой комиссии ВАКС ей приходилось действовать в условиях конфликта интересов.

При этом уже в 2020 году Татьяна Крикливая в новой декларации добропорядочности судьи уже отметила, что ей все же пришлось, как председателю жилищно-бытовой комиссии ВАКС, действовать в условиях потенциального конфликта интересов, хотя он и был должным образом урегулирован.

Таким образом, по мнению адвоката, факты самоотводов судьи свидетельствуют о том, что во время заседаний жилищно-бытовой комиссии ВАКС ей все же приходилось действовать в условиях конфликта интересов, о чем сама судья почему-то не указала в своей декларации добропорядочности за 2019 год.

Следовательно, по мнению адвоката, ВККС, а затем и Высший совет правосудия должны дать оценку поступку судьи, которая указала недостоверную или неполную информацию в своей декларации добропорядочности.

В свою очередь, Татьяна Крикливая сообщила ВККС, что нарушений требований антикоррупционного законодательства она не допускала, конфликта интересов она также не допускала, ошибок при заполнении декларации добропорядочности судьи у нее не было.

Впрочем, 4 июня ВККС все же признала подтвержденной информацию о недостоверности утверждений, указанных судьей Татьяной Крикливой в декларации добропорядочности судьи за 2019 год.

Вместе с тем, коллегия ВККС установила отсутствие оснований для обращения в Высший совет правосудия относительно привлечения судьи ВАКС к дисциплинарной ответственности.

Таким образом, хотя дисциплинарное взыскание и не угрожает Татьяне Крикливой, однако не исключено, что решение ВККС может сказаться на перспективах ее участия в конкурсе на должность судьи Апелляционной палаты ВАКС.

Автор: Вячеслав Хрипун

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