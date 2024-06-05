В ЕС вступил в силу закон о запрете безосновательной слежки и обысков у журналистов – Святослав Пограничный

Принятый в ЕС Закон – European Media Freedom Act – запрещает проведение безосновательных обысков в помещениях редакций СМИ.

Святослав Пограничный

шеф-редактор «Судебно-юридической газеты», доктор философии в области права

Верховная Рада проводит активную интеграцию украинского законодательства с законодательством ЕС. Вместе с тем не так активно происходит такая интеграция в вопросах усиления инструментов защиты СМИ от безосновательного уголовного преследования, обысков, прослушивания и других мер, которые могут осуществляться с целью давления на медиа.

Свободные средства массовой информации являются ключевой опорой для каждой демократии и имеют важное значение для здоровой рыночной экономики. Это подчеркивают в Европейском Союзе. Так, Европарламент принял меры по защите свободы СМИ, приняв закон о свободе медиа в Европе (European Media Freedom Act), который вступил в силу 7 мая 2024 года.

В частности, данный закон запрещает задерживать, налагать санкции, перехватывать или инспектировать медиа или их редакционный персонал или подвергать их корпоративные или частные помещения обыску с целью получения информации, связанной с журналистскими источниками или конфиденциальными сообщениями.

Как отмечается в статье 4 настоящего Закона, государства-члены должны уважать фактическую редакционную свободу и независимость поставщиков медиа-услуг в осуществлении их профессиональной деятельности. Государства-члены, включая национальные регуляторные органы, не должны вмешиваться или пытаться повлиять на редакционную политику и редакционные решения поставщиков медиа-услуг.

Государства-члены обеспечивают эффективную защиту журналистских источников и конфиденциальных сообщений. Государства-члены не принимают никаких следующих мер:

(a) обязательство поставщиков медиа-услуг или их редакционный персонал раскрывать информацию, связанную с журналистскими источниками или конфиденциальными сообщениями или способную идентифицировать их, или обязательства любых лиц, которые через их регулярные или профессиональные отношения с поставщиком медиа -услуг или их редакцией могут иметь такую ​​информацию, раскрыть его;

(б) задерживать, налагать санкции, перехватывать или инспектировать поставщиков медиа-услуг или их редакционный персонал или подвергать их или их корпоративные или частные помещения надзору или обыску и конфискации с целью получения информации, связанной с журналистскими источниками или конфиденциальными сообщениями, или способных идентифицировать их, или задерживать, применять санкции, перехватывать или инспектировать любых лиц, которые из-за их постоянных или профессиональных отношений с поставщиком медиа-услуг или его редакционным персоналом могут иметь такую ​​информацию, или подвергать их или их корпоративным или частным помещениям наблюдению или обыску и конфискации с целью получения такой информации;

(в) развертывать программное обеспечение для наблюдения на любых материалах, цифровых устройствах, машинах или инструментах, используемых поставщиками медиа-услуг, их редакционным персоналом или любыми лицами, которые через свои регулярные или профессиональные отношения с поставщиком медиауслуг или его редакционным персоналом могут иметь информацию, связанную с или способными идентифицировать журналистские источники или конфиденциальные сообщения.

Исключением являются случаи, когда такое вмешательство оправдано общественным интересом и пропорционально, а также при предварительной санкции суда или независимого и беспристрастного органа, принимающего решение.

Как известно, 5 февраля журналисты-расследователи из Bihus.Info сообщили, что идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежения за редакцией. Впрочем, до сих пор неизвестно, кто санкционировал такую ​​слежку.

В соответствии с Законом «О прокуратуре» именно на прокуратуру возлагается функция по надзору за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание, досудебное следствие.

Очевидно, поскольку Украина уже находится в евроинтеграционном процессе, украинский законодатель мог бы инициировать приведение УПК в соответствие с законом ЕС в защиту независимости медиа, а органы прокуратуры в рамках задекларированного усиления контроля за обеспечением бизнеса от безосновательного давления правоохранителей – присоединиться и к этому евроинтеграционному процессу как агент изменений.

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