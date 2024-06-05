В ЄС набув сили закон про заборону безпідставного стеження та обшуків у журналістів – Святослав Пограничний

Ухвалений в ЄС Закон – European Media Freedom Act – забороняє проведення безпідставних обшуків у приміщеннях редакцій медіа.

Святослав Пограничний

шеф-редактор «Судово-юридичної газети», доктор філософії в сфері права

Верховна Рада проводить активну інтеграцію українського законодавства з законодавством ЄС. Разом з тим, не так активно відбувається така інтеграція у питаннях посилення інструментів захисту ЗМІ від безпідставного кримінального переслідування, обшуків, прослуховування та інших заходів, які можуть здійснюватися з метою тиску на медіа.

Вільні засоби масової інформації є ключовою опорою кожної демократії та мають важливе значення для здорової ринкової економіки. На цьому наголошують в Європейському Союзі. Так, Європарламент вжив заходів для захисту свободи ЗМІ, ухваливши Закон про свободу медіа в Європі (European Media Freedom Act), який набув чинності 7 травня 2024 року.

Зокрема, даний закон забороняє затримувати, накладати санкції, перехоплювати чи інспектувати медіа чи їхній редакційний персонал або піддавати їх чи їхні корпоративні чи приватні приміщення обшуку з метою отримання інформації, пов’язаної з журналістськими джерелами або конфіденційними повідомленнями.

Як зазначається у статті 4 цього Закону, держави-члени повинні поважати фактичну редакційну свободу та незалежність постачальників медіа-послуг у здійсненні їх професійної діяльності. Держави-члени, включно з національними регуляторними органами, не повинні втручатися або намагатися вплинути на редакційну політику та редакційні рішення постачальників медіа-послуг.

Держави-члени забезпечують ефективний захист журналістських джерел і конфіденційних повідомлень. Держави-члени не вживають жодних із наведених нижче заходів:

(а) зобов’язання постачальників медіа-послуг або їх редакційний персонал розкривати інформацію, пов’язану з журналістськими джерелами чи конфіденційними повідомленнями або здатну ідентифікувати їх, або зобов’язання будь-яких осіб, які через їхні регулярні чи професійні стосунки з постачальником медіа-послуг чи його редакцією можуть мати таку інформацію, розкрити його;

(б) затримувати, накладати санкції, перехоплювати чи інспектувати постачальників медіа-послуг чи їхній редакційний персонал або піддавати їх чи їхні корпоративні чи приватні приміщення нагляду чи обшуку та конфіскації з метою отримання інформації, пов’язаної з журналістськими джерелами або конфіденційними повідомленнями, чи здатних ідентифікувати їх, або затримувати, застосовувати санкції , перехоплювати або інспектувати будь-яких осіб, які через їхні постійні або професійні стосунки з постачальником медіа-послуг або його редакційним персоналом можуть мати таку інформацію, або піддавати їх або їхні корпоративні чи приватні приміщення спостереженню або обшуку та конфіскації з метою отримання такої інформації;

(в) розгортати програмне забезпечення для спостереження на будь-яких матеріалах, цифрових пристроях, машинах чи інструментах, що використовуються постачальниками медіа-послуг, їх редакційним персоналом або будь-якими особами, які через свої регулярні чи професійні стосунки з постачальником медіа-послуг чи його редакційним персоналом можуть мати інформацію, пов’язану з або здатні ідентифікувати журналістські джерела чи конфіденційні повідомлення.

Виключенням є випадки, коли таке втручання виправдане суспільним інтересом та є пропорційним, а також за умови попередньої санкції суду або незалежного та неупередженого органу, що приймає рішення.

Як відомо, 5 лютого журналісти-розслідувачі з Bihus.Info повідомили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. Втім, досі невідомо, хто санкціонував таке стеження.

Відповідно до Закону «Про прокуратуру» саме на прокуратуру покладається функція із нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

Вочевидь, оскільки Україна вже знаходиться в євроінтеграційному процесі, український законодавець міг би ініціювати приведення КПК у відповідність до закону ЄС на захист незалежності медіа, а органи прокуратури в рамках задекларованого посилення контролю за убезпеченням бізнесу від безпідставного тиску правоохоронців – долучитися і до цього євроінтеграційного процесу як агент змін.

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