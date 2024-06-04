В Одесі скоротять кількість громадського транспорту

В Одесі через проблеми в енергопостачанні збільшать інтервал руху громадського електротранспорту.

Джерело фото: odesacityofficial

Із середи, 5 червня, через проблеми в енергетичній галузі КП «Одесміськелектротранс» скоротить кількість рейсів трамваїв та тролейбусів на маршрути міста. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Одеси.

«Враховуючи важкий стан в енергетиці, спричинений атаками ворога по енергетичному комплексу країни, для зменшення навантаження на енергосистему з 5 червня КП «Одесміськелектротранс» суттєво скорочує випуск трамваїв та тролейбусів на маршрути міста», - йдеться у повідомленні.

Жителів Одеси просять планувати поїздки завчасно, оскільки збільшиться інтервал руху громадського електротранспорту.

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