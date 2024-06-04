Рада ухвалила закон про обов'язкове додавання біоетанолу в автомобільний бензин

Обов'язкове використання біоетанолу в автомобільних бензинах передбачено з 1 червня 2025 року.

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №3356-д щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту (реєстр. №3356-д). Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Законопроект має на меті створення нормативно-правової бази для розвитку сфери виробництва, обігу та використання рідкого біопалива транспортом.

Закон передбачає імплементацію положень Директиви 2009/28/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 року про сприяння використанню енергії з відновлюваних джерел, яка спрямована на забезпечення міжнародних зобов’язань України.

Відсоток енергії з відновлюваних джерел у загальному кінцевому споживанні енергії на транспорті.

Так, з 1 червня 2025 року весь автомобільний бензин, який реалізується в оптово-роздрібних мережах, повинен містити не менше 5% рідкого біопалива (біокомпонента), крім бензину з октановим числом 98 та бензинів, що поставляються для потреб Міністерства оборони, Державного резерву та для створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.

Невиконання вимог щодо випуску на митну територію України великої кількості рідкого біопалива (біокомпонентів), що випускається на митну територію України з об’єктів виробництва автомобільних бензинів та оптових точок, а також несвоєчасне або ненадання інформації про їх склад є відповідно до Закону це кваліфікується як кримінальний злочин.

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