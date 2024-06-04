Рада приняла закон об обязательном добавлении биоэтанола в автомобильный бензин

Обязательное использование биоэтанола в автомобильных бензинах предусмотрено с 1 июня 2025 года.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3356-д относительно обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта (рег. №3356-д). Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Законопроект имеет целью создание нормативно-правовой базы для развития сферы производства, обращения и использования жидкого биотоплива транспортом.

Закон предусматривает имплементацию положений Директивы 2009/28/ЕС Европейского Парламента и Совета от 23 апреля 2009 года о содействии использованию энергии из возобновляемых источников, которая направлена на обеспечение международных обязательств Украины.

Процент энергии из возобновляемых источников в общем конечном потреблении энергии на транспорте.

Так, с 1 июня 2025 года весь автомобильный бензин, который реализуется в оптово-розничных сетях, должен содержать не менее 5% жидкого биотоплива (биокомпонента), кроме бензина с октановым числом 98 и бензинов, поставляемых для нужд Министерства обороны, Государственного резерва и для создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

Невыполнение требований по выпуску на таможенную территорию Украины большого количества жидкого биотоплива (биокомпонентов), выпускаемого на таможенную территорию Украины с объектов производства автомобильных бензинов и оптовых точек, а также несвоевременное или непредоставление информации об их составе является в соответствии с Законом это квалифицируется как уголовное преступление.

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