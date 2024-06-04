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Налог на прибыль предприятий составил более четверти доходов фонда Госбюджета

20:45, 4 июня 2024
В мае налог на прибыль предприятий принес 42,1 млрд грн из 151,8 млрд грн в общий фонд Госбюджета.
Налог на прибыль предприятий составил более четверти доходов фонда Госбюджета
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В мае 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 151,8 млрд гривен и более четверти этой суммы - от налога на прибыль предприятий. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Основные поступления были получены за счет:

  • 42,1 млрд грн - налога на прибыль предприятий;
  • 38,6 млрд грн - налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 20,2 млрд грн - налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собрано 32,9 млрд, возмещено - 12,7 млрд грн);
  • 17,5 млрд грн - налога на доходы физических лиц и военного сбора;
  • 17,2 млрд грн - акцизного налога;
  • 5,4 млрд грн - рентной платы за пользование недрами;
  • 3,9 млрд грн - ввозной и вывозной пошлины.

При этом выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 106,9% (+6,4 млрд грн), Государственной таможенной службой - 112,1% (+5,2 млрд грн).

По итогам мая 2024 года в целом в общий и специальный фонды Госбюджета поступило 229,1 млрд гривен налогов, сборов и других платежей.

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