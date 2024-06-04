Налог на прибыль предприятий составил более четверти доходов фонда Госбюджета

В мае 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 151,8 млрд гривен и более четверти этой суммы - от налога на прибыль предприятий. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Основные поступления были получены за счет:
При этом выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 106,9% (+6,4 млрд грн), Государственной таможенной службой - 112,1% (+5,2 млрд грн).
По итогам мая 2024 года в целом в общий и специальный фонды Госбюджета поступило 229,1 млрд гривен налогов, сборов и других платежей.
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