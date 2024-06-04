«Похитители детей»: появился портал с базой данных о российских и белорусских чиновниках, причастных к депортации

ГУР запустило портал с информацией о российских и белорусских чиновниках, причастных к депортации украинских детей.

На специальном сайте «Война и санкции» Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины создан еще один раздел «Похитители детей». Этот раздел содержит список тех, кто был причастен к депортации детей в Украину. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Портал содержит информацию о более 200 должностных лицах из России и Беларуси, которые принимали решение о незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. А также данные об участниках «перевоспитательных» молодежных организаций, российских учреждений образования и культуры, участвующих в процессах депортации.

На портале также есть небольшое досье на каждого идентифицированного участника похищения детей, ссылки на материалы из новостей, информацию о наличии санкций в отношении таких лиц. Также там размещены сканкопии документов, подтверждающих депортацию детей.

Кроме того, портал содержит и другие разделы, где можно ознакомиться с введенными против России санкциями.

«Информацию с портала можно использовать для быстрого открытия и проведения расследований и привлечения виновных к ответственности», - говорится в сообщении.

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