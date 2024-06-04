«Новое требование не менее абсурдно – уменьшение ввоза зерновых культур на территорию Польши из Украины» – Даниил Гетманцев прокомментировал блокирование границы

Выборы в Польше прошли, Украина предприняла множество шагов по урегулированию, но польские фермеры все равно блокируют границу.

Польские фермеры снова заблокировали движение грузовиков на пункте пропуска «Рава-Русская». «Похоже, в спектакле, который длился с ноября прошлого года по 29 апреля, после месячного перерыва начинается второй акт. Новое требование – такое же абсурдно, как и все предыдущие: «уменьшение ввоза зерновых культур на территорию Польши из Украины» - отметил председатель Комитета ВР по налоговой политике Даниил Гетманцев.

«Эта история началась более года назад, когда наш сосед в одностороннем порядке ввел запреты на импорт части аграрной продукции (хотя этот вопрос в ЕС решается на общеевропейском уровне и был надлежащим образом урегулирован в рамках «экономического безвиза», предоставленного в июне 2022 года и в дальнейшем продленного). Большинством экспертов тогда это воспринималось как исключительно внутриполитическая история на фоне предстоящих национальных парламентских и местных выборов.

Мы с самого начала заняли конструктивную позицию и предложили различные варианты урегулирования беспокойства нашего ближайшего партнера и союзника, учитывая ту неоценимую роль, которую Польша играет в поддержке нашего государства с начала полномасштабной агрессии россии.

Украина ввела новые правила экспорта аграрной продукции в условиях военного положения, ввела систему верифицированных экспортеров (чтобы сделать невозможным работу некоторых ловкачей-схемотехников) и 6-месячное лишение верификации за нарушение правил поставки в некоторые государства ЕС, усилила борьбу с «черным зерном» (для нас это даже более важно, чем для соседей, поскольку создает проблемы для бюджета в условиях, когда каждая копейка на счету).

Приняв к сведению введенные запреты, мы перешли к варианту транзита через те государства, которые выступали против украинского зерна, перезагрузили логистику таким образом, чтобы направить транзитные потоки через другие страны, а с запуском альтернативного морского коридора – продолжали минимизацию даже транзита по суше, оставляя лишь тот минимум, где другие решения были бы не только экономически неоправданными, но и алогичны по времени и организации транспортного потока.

Украина предложила Польше создать общий инструмент решения аграрных вопросов в формате межведомственного диалога, к которому были бы привлечены ассоциации сельскохозяйственных производителей, которые могли бы на «общем аграрном языке» оперативно находить консенсус», - отметил председатель Комитета.

Одновременно продолжалась работа и на общеевропейском уровне, где Украина также демонстрировала готовность к компромиссу. В частности, в новой версии экономического безвиза, который заработает уже 6 июня, запущены полномочия одностороннего экстренного реагирования ЕС в случае, если украинская аграрная продукция создаст угрозы для дестабилизации даже отдельных локальных рынков.

В конце концов Украина вышла с инициативой, которую поддержала Еврокомиссия, чтобы первым разделом украинского законодательства, который будет проходить скрининг в процессе подготовки к началу переговоров о вступлении в ЕС, стало аграрное. По словам Гетманцева, это было сделано, чтобы наши соседи могли получить беспристрастную оценку того, насколько мы уже работаем в рамках европейского правового поля, насколько наша система государственной поддержки не создает условий для искусственной ценовой дискриминации, насколько качество нашей продукции отвечает всем техническим требованиям, регламентам и стандартам, и многое другое.

«Казалось бы – на этом можно поставить точку, выборы в соседнем государстве далеко позади, электоральные баталии за места в Европейском Парламенте также должны были дойти до конца – уже в начале следующей недели будут результаты голосования. Но вот опять кому очень хочется еще раз попытаться испортить отношения между нашими государствами в угоду одной всем известной стране, для которой расшатать единство и ситуацию в Европе – такая же важная цель, как и уничтожение Украины» - отметил Даниил Гетманцев.

Автор: Наталя Мамченко

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