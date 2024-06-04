«Нова вимога не менш абсурдна – зменшення ввезення зернових культур на територію Польщі з України» – Данило Гетманцев прокоментував блокування кордону

Вибори у Польщі минули, Україна здійснила безліч кроків для врегулювання, але польські фермери все одно блокують кордон.

Польські фермери знов заблокували рух вантажівок на пункті пропуску «Рава-Руська». «Схоже, у виставі, яка тривала з листопада минулого року по 29 квітня, після місячної перерви розпочинається «другий акт». Нова вимога – така ж абсурдна, як і усі попередні: «зменшення ввезення зернових культур на територію Польщі з України» - зазначив голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев.

«Ця історія розпочалася більше року тому, коли наш сусід в односторонньому порядку ввів заборони на імпорт частини аграрної продукції (хоча це питання у ЄС вирішується на загальноєвропейському рівні і воно було належним чином врегульовано у рамках «економічного безвізу», наданого у червні 2022 року і надалі продовженого). Більшістю експертів тоді це сприймалося як виключно «внутрішньополітична історія» на тлі майбутніх національних парламентських та місцевих виборів.

Ми від самого початку зайняли конструктивну позицію і запропонували різноманітні варіанти врегулювання занепокоєнь нашого найближчого партнера і союзника, ураховуючи ту неоцінену роль, яку Польща відіграє у підтримці нашої держави від початку повномасштабної агресії росії.

Україна запровадила нові правила експорту аграрної продукції в умовах воєнного стану, ввела систему верифікованих експортерів (аби унеможливити роботу деяких спритників-схемотехніків) і 6-тимісячне позбавлення верифікації за порушення правил постачання до деяких держав ЄС, посилила боротьбу з «чорним зерном» (для нас це навіть більш важливе, ніж для сусідів, оскільки створює проблеми для бюджету в умовах, коли кожна копійка на рахунку).

Прийнявши до відома введені заборони, ми перейшли до варіанту транзиту через ті держави, які виступали проти українського зерна, перезавантажили логістику таким чином, щоб направити транзитні потоки через інші країни, а із запуском альтернативного морського коридору – продовжували надалі мінімізацію навіть транзиту суходолом, залишаючи лише той мінімум, де інші рішення були б не тільки економічно невиправданими, але й алогічними по часу та організації транспортного потоку.

Україна запропонувала Польщі створити спільний інструмент розв’язання аграрних питань у форматі міжвідомчого діалогу, до якого були б залучені асоціації сільськогосподарських виробників, які могли б на «спільній аграрній мові» оперативно знаходити консенсус» - зазначив голова Комітету.

Одночасно продовжувалась робота і на загальноєвропейському рівні, де Україна також демонстрували готовність до компромісу. Зокрема, у новій версії «економічного безвізу», який запрацює вже 6 червня, запущено повноваження одностороннього «екстреного реагування» ЄС у разі, якщо українська аграрна продукція створить загрози для дестабілізації навіть окремих локальних ринків.

Врешті-решт, Україна вийшли з ініціативою, яку підтримала Єврокомісія, щоб першим розділом українського законодавства, який проходитиме скринінг у процесі підготовки до початку переговорів про вступ до ЄС, стало аграрне. За словами Гетманцева, це було зроблено, щоб наші сусіди могли отримати неупереджену оцінку того, наскільки ми вже працюємо у рамках європейського правового поля, наскільки наша система державної підтримки не створює умов для штучної цінової дискримінації, наскільки якість нашої продукції відповідає усім технічним вимогам, регламентам і стандартам, і багато чого іншого.

«Здавалося б – на цьому можна поставити крапку, вибори у сусідній державі далеко позаду, електоральні баталії за місця у Європейському Парламенті також мали добігти до кінця – вже на початку наступного тижня будуть результати голосування. Але от знову комусь дуже кортить ще раз спробувати зіпсувати відносини між нашими державами на догоду одній усім відомій країні, для якої розхитати єдність та ситуацію в Європі – така ж важлива ціль, як і знищення України» - зазначив Данило Гетманцев.

Автор: Наталя Мамченко

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