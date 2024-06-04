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Верховная Рада не будет рассматривать кадровые назначения в правительстве на текущей неделе – Давид Арахамия

18:48, 4 июня 2024
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подчеркнул, что назначений министров или других кадровых вопросов ожидать на этой неделе не следует.
Верховная Рада не будет рассматривать кадровые назначения в правительстве на текущей неделе – Давид Арахамия
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Верховная Рада на текущей пленарной неделе не будет рассматривать кадровые вопросы. Это подчеркнул глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«На этой неделе никаких кадровых вопросов в ВРУ не предполагается. Прошу учитывать только официальные источники информации» – отметил он.

Напомним, что 8 мая фракция «Слуги народа» поддержала предложение народного депутата Виталия Безгина разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики.

Как отметил депутат Александр Качура, это будет сделано, поскольку, по словам коллег, «провалена работа по региональной политике и местному самоуправлению».

9 мая Верховная Рада проголосовала за увольнение Александра Кубракова с должности министра инфраструктуры. Также было поддержано увольнение министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского.

В середине мая первый заместитель спикера Александр Корниенко в эфире телемарафона заявил, что Верховной Раде предстоит рассмотреть несколько кадровых вопросов.

Он напомнил, что у правительства есть несколько исполняющих обязанности достаточно долгий срок.

«Это и спорт, и культура и Минветеранов. Ну и, конечно, теперь это еще Министерство аграрной политики и еще два министерства», — уточнил Корниенко.

По его данным, «идея с увольнением Кубракова была связана с тем, что необходимо образовать новые министерства, а для этого технически нужно было уволить его со старой должности».

«И теперь снова будет возвращаться Министерство развития регионов, общин, территорий. Я не знаю, как оно будет называться, правительство еще решает. И будет Министерство инфраструктуры, так как это было до этого укрупнения, которое фракция монобольшинства признала не очень удачным и предложила вернуться к старому формату», - сообщил Корниенко.

Автор: Наталя Мамченко

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