Верховная Рада не будет рассматривать кадровые назначения в правительстве на текущей неделе – Давид Арахамия

Верховная Рада на текущей пленарной неделе не будет рассматривать кадровые вопросы. Это подчеркнул глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«На этой неделе никаких кадровых вопросов в ВРУ не предполагается. Прошу учитывать только официальные источники информации» – отметил он.
Напомним, что 8 мая фракция «Слуги народа» поддержала предложение народного депутата Виталия Безгина разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики.
Как отметил депутат Александр Качура, это будет сделано, поскольку, по словам коллег, «провалена работа по региональной политике и местному самоуправлению».
9 мая Верховная Рада проголосовала за увольнение Александра Кубракова с должности министра инфраструктуры. Также было поддержано увольнение министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского.
В середине мая первый заместитель спикера Александр Корниенко в эфире телемарафона заявил, что Верховной Раде предстоит рассмотреть несколько кадровых вопросов.
Он напомнил, что у правительства есть несколько исполняющих обязанности достаточно долгий срок.
«Это и спорт, и культура и Минветеранов. Ну и, конечно, теперь это еще Министерство аграрной политики и еще два министерства», — уточнил Корниенко.
По его данным, «идея с увольнением Кубракова была связана с тем, что необходимо образовать новые министерства, а для этого технически нужно было уволить его со старой должности».
«И теперь снова будет возвращаться Министерство развития регионов, общин, территорий. Я не знаю, как оно будет называться, правительство еще решает. И будет Министерство инфраструктуры, так как это было до этого укрупнения, которое фракция монобольшинства признала не очень удачным и предложила вернуться к старому формату», - сообщил Корниенко.
Автор: Наталя Мамченко
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