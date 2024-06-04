Верховная Рада не будет рассматривать кадровые назначения в правительстве на текущей неделе – Давид Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подчеркнул, что назначений министров или других кадровых вопросов ожидать на этой неделе не следует.

Верховная Рада на текущей пленарной неделе не будет рассматривать кадровые вопросы. Это подчеркнул глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«На этой неделе никаких кадровых вопросов в ВРУ не предполагается. Прошу учитывать только официальные источники информации» – отметил он.

Напомним, что 8 мая фракция «Слуги народа» поддержала предложение народного депутата Виталия Безгина разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики.

Как отметил депутат Александр Качура, это будет сделано, поскольку, по словам коллег, «провалена работа по региональной политике и местному самоуправлению».

9 мая Верховная Рада проголосовала за увольнение Александра Кубракова с должности министра инфраструктуры. Также было поддержано увольнение министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского.

В середине мая первый заместитель спикера Александр Корниенко в эфире телемарафона заявил, что Верховной Раде предстоит рассмотреть несколько кадровых вопросов.

Он напомнил, что у правительства есть несколько исполняющих обязанности достаточно долгий срок.

«Это и спорт, и культура и Минветеранов. Ну и, конечно, теперь это еще Министерство аграрной политики и еще два министерства», — уточнил Корниенко.

По его данным, «идея с увольнением Кубракова была связана с тем, что необходимо образовать новые министерства, а для этого технически нужно было уволить его со старой должности».

«И теперь снова будет возвращаться Министерство развития регионов, общин, территорий. Я не знаю, как оно будет называться, правительство еще решает. И будет Министерство инфраструктуры, так как это было до этого укрупнения, которое фракция монобольшинства признала не очень удачным и предложила вернуться к старому формату», - сообщил Корниенко.

Автор: Наталя Мамченко

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