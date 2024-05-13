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Верховная Рада в ближайшее время может рассмотреть несколько кадровых назначений в Кабмин, — Александр Корниенко

15:21, 13 мая 2024
Он убежден, что «кадровые вопросы точно могут быть» в ближайшие недели.
Верховная Рада в ближайшее время может рассмотреть несколько кадровых назначений в Кабмин, — Александр Корниенко
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В ближайшие пленарные недели Верховная Рада может рассмотреть несколько кадровых вопросов. Об этом заявил первый заместитель председателя Парламента Александр Корниенко в эфире телемарафона.

По его словам, в Кабмине есть вакантные должности.

«Мы всегда готовы к любым кадровым решениям», - подчеркнул первый вице-спикер.

Он убежден, что «кадровые вопросы точно могут быть» в ближайшие недели.

В частности, Корниенко напомнил пример Александра Кубракова, который был уволен «достаточно быстро и, можно сказать, даже не сильно спланирован». «И, понимая, что у нас действительно через неделю снова будут пленарные дни, когда мы работаем в зале, две недели в месяц, то конечно нельзя отрицать, что возможные назначения будут на вакантные должности, которые есть и недавно, и давно», - сказал первый вице-спикер.

Он напомнил, что у правительства есть несколько исполняющих обязанности достаточно долгий срок.

Это и спорт, и культура, и Минветеранов. Ну и, конечно, теперь это еще Министерство аграрной политики и еще два министерства», — уточнил Корниенко.

По его данным, «идея с увольнением Кубракова была связана с тем, что необходимо образовать новые министерства, а для этого технически нужно было уволить его со старой должности».

«И теперь снова будет возвращаться Министерство развития регионов, общин, территорий. Я не знаю, как оно будет называться, правительство еще решает. И будет Министерство инфраструктуры, так как это было до этого укрупнения, которое фракция монобольшинства признала не очень удачным и предложила вернуться к старому формату», - сообщил Корниенко.

На вопрос, есть ли кандидаты на должности председателей на эти два министерства, которые планируют создать, он сказал: «Нет. Пока нет кандидатуры. Думаю, что это поближе, возможно, к концу недели будет уже проясняться. Это монобольшинство должно предлагать, и дальше премьер их возвращает в парламент», – заявил первый вице-спикер.

По его словам, у Мининфраструктуры есть первый заместитель Юрий Васьков, исполняющий обязанности министра.

«Мы его видели на часе вопросов к правительству, оно отвечало на вопросы депутатов. А вот «Министерство развития регионов, общин, территорий» я пока не знаю, как будет называться. Как только оно будет создано, правительство может туда назначить исполняющего обязанности, а потом мы уже будем назначать министра и дальше Кабмин будет заместителей назначать в соответствии с процедурой», - добавил Корниенко.

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