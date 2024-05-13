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Верховна Рада найближчим часом може розглянути декілька кадрових призначень до Кабміну, — Олександр Корнієнко

15:21, 13 травня 2024
Він переконаний, що «кадрові питання точно можуть бути» у найближчі тижні.
Верховна Рада найближчим часом може розглянути декілька кадрових призначень до Кабміну, — Олександр Корнієнко
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У найближчі пленарні тижні Верховна Рада може розглянути декілька кадрових питань. Про це заявив перший заступник голови Парламенту Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону.

За його словами, в Кабміні є вакантні посади.

«Ми завжди готові до будь-яких кадрових рішень», - наголосив перший віце-спікер.

Він переконаний, що «кадрові питання точно можуть бути» у найближчі тижні.

Зокрема, Корнієнко нагадав приклад Олександра Кубракова, якого звільнили «достатньо швидко і, можна сказати, навіть не сильно сплановано». «І, розуміючи, що в нас дійсно через тиждень знову будуть пленарні дні, коли ми працюємо в залі, два тижні в місяць, то звичайно не можна заперечувати, що можливі призначення будуть на вакантні посади які є і нещодавно, і давно», - сказав перший віце-спікер.

Він нагадав, що в уряді є кілька виконуючих обов'язки достатньо довгий термін.

«Це і спорт, і культура, і Мінветеранів. Ну і звичайно тепер це ще Міністерство аграрної політики і ще два міністерства», — уточнив Корнієнко.

За його даними, «ідея зі звільненням Кубракова була пов'язана з тим, що необхідно утворити нові міністерства, а для цього технічно треба було звільнити його зі старої посади».

«І тепер знову буде повертатися Міністерство розвитку регіонів, громад, територій. Я не знаю як воно буде називатися, уряд ще вирішує. І буде Міністерство інфраструктури, так як це було до цього укрупнення яке фракція монобільшості визнала не дуже вдалим та запропонувала повернутися до старого формату», - повідомив Корнієнко.

На питання, чи є кандидати на посади голів на ці два міністерства, які планують утворити, він сказав: «Ні. Поки немає кандидатури. Думаю, що це ближче, можливо, до кінця тижня буде вже прояснятися. Це монобільшість має пропонувати, і далі прем'єр їх повертає в парламент», - заявив перший віце-спікер.

За його словами, у Мінінфраструктури є перший заступник Юрій Васьков, який виконує обов’язки міністра.

«Ми його бачили на годині запитань до уряду, він відповідав на питання депутатів. А оце «Міністерство розвитку регіонів, громад, територій» я поки не знаю як буде називатися. Як тільки воно буде створене, уряд може туди призначити виконуючого обов'язків, а потім ми вже будемо призначати міністра і далі Кабмін буде заступників призначати відповідно до процедури», - додав Корнієнко.

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