Червонокнижний кінь Пржевальського загинув від російської міни у Чорнобильській зоні відчуження

У зоні відчуження ЧАЕС від російської міни загинув червонокнижний кінь.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Під час виконання завдань в межах зони відчуження Чорнобильської АЕС прикордонний наряд акустично задокументував факт мінного вибуху. В ході перевірки за допомогою безпілотного літального апарату в межах Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, що перебував під окупацією російських військ, було виявлено загиблу тварину.

Як повідомляють у ДПСУ, з’ясувалося, що на міні підірвався дикий кінь породи Пржевальського.

Цей вид диких коней з XX століття рахується зниклим в природі, проте зберігся в деяких зоопарках, після чого відбулася його реінтпродукція у природу. І це єдиний представник ряду конеподібних у дикій фауні України, табуни яких були акліматизовані у Чорнобильській зоні відчуження та проживають там самостійно без людського втручання, зазначають у ДПСУ.

За даним фактом проінформували відповідні організації.

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