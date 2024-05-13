Краснокнижный конь Пржевальского погиб от российской мины в Чернобыльской зоне отчуждения

В зоне отчуждения ЧАЭС от российской мины погиб краснокнижный конь.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Во время выполнения задач в пределах зоны отчуждения Чернобыльской АЭС пограничный наряд акустически задокументировал факт минного взрыва. В ходе проверки с помощью беспилотного летательного аппарата в пределах Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, что находился под оккупацией российских войск, было обнаружено погибшее животное.

Как сообщают в ГПСУ, выяснилось, что на мине подорвался дикий конь породы Пржевальского.

Этот вид диких лошадей с XX века считается исчезнувшим в природе, однако сохранился в некоторых зоопарках, после чего произошла его реинтпродукция в природу. И это единственный представитель ряда конеподобных в дикой фауне Украины, табуны которых были акклиматизированы в Чернобыльской зоне отчуждения и проживают там самостоятельно без человеческого вмешательства, отмечают в ГПСУ.

По данному факту проинформировали соответствующие организации.

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