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Самая мощная за 20 лет магнитная буря вывела из строя сельскохозяйственное оборудование в США

18:48, 13 мая 2024
Фермеры вынуждены были прекратить посевные работы.
Самая мощная за 20 лет магнитная буря вывела из строя сельскохозяйственное оборудование в США
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Землю накрыла самая мощная за 20 лет магнитная буря. Солнечная активность повлияла даже на спутники Илона Маска Starlink.

Также стало известно, что шторм вывел из строя системы GPS, которыми оборудованы критически важные для фермеров сельскохозяйственное оборудование и тракторы. Сбои заставили многих фермеров в США полностью приостановить посевные работы. Об этом сообщает 404 Media.

Указна, что американский производитель сельскохозяйственной техники John Deere предупредил фермеров о «самой сильной с 2005 года геомагнитной буре», которая повлияет на работу навигационных систем тракторов и другого сельскохозяйственного оборудования. Сотни единиц сельскохозяйственной техники и тракторов, оснащенных системами GPS и RTK, застряли посреди поля или сменили курс прямо во время сева, жаловались фермеры.

Современные тракторы и сельскохозяйственное оборудование используют системы RTK для достижения сантиметровой позиционной точности, в частности, во время посева, обработки полей, распыления удобрений и гербицидов и т.д.

Эти автоматизированные системы стали критически важными для современного сельского хозяйства — фермеры все чаще используют для посадки культур идеально прямыми линиями с равномерным интервалом. Точное земледелие значительно повысило урожайность ферм: как свидетельствует отчет Министерства сельского хозяйства США за 2023 год, более 50% кукурузы, хлопка, риса, сорго, сои и пшеницы осаждает и собирает исключительно автоматизированное сельскохозяйственное оборудование.

Многие современные тракторы фактически работают на автопилоте под наблюдением фермера в кабине. Если при посеве или сборе урожая происходят хотя бы небольшие сбои в работе такого оборудования, оно может повредить посевы или посадить криво или неравномерно, что может значительно снизить урожайность.

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