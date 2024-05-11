Найпотужніша за 20 років магнітна буря вивела з ладу супутники Starlink Ілона Маска

Подібної сили геомагнітна буря обрушувалася на планету востаннє 2003 року.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», в ніч на 10 травня Землю накрила потужна магнітна буря. Вона має екстремальний рівень 5 з 5.

Як виявилось, сонячна активність вплинула навіть на супутники Ілона Маска Starlink. Про це повідомляє Reuters.

Так, супутникове відділення SpaceX попередило про «погіршення якості обслуговування». Напередодні Маск заявив, що супутники Starlink перебувають під сильним тиском через геомагнітну бурю, але поки що витримують.

Водночас Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США заявило, що шторм є найбільшим з жовтня 2003 року і, ймовірно, триватиме протягом вихідних, створюючи ризик для навігаційних систем, електромереж і супутникової навігації, серед інших служб.

Як відомом, Starlink володіє приблизно 60% із приблизно 7500 супутників, що обертаються навколо Землі, і є домінуючим гравцем у супутниковому інтернеті.

Тисячі супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті використовують міжсупутникові лазерні канали для передачі даних між собою в космосі зі швидкістю світла, що дозволяє мережі запропонувати інтернет-покриття по всьому світу.

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