Євробачення-2024: організатори змінили правила голосування, як віддати свій голос за фаворита

Через дискваліфікацію Нідерландів Йоста Кляйна організатори конкурсу оголосили нововведення.

Кадр із виступу представниць України alyona alyona & Jerry Heil

Організатори пісенного конкурсу «Євробачення-2024» через дискваліфікацію представника Нідерландів Йоста Кляйна оголосили нові правила голосування. Про це організатори повідомили в Х (колишній Twitter).

Як відомо, Йост Кляйн повинен був виступити під номером 5. Порядок виступів конкурсантів вирішили не змінювати, щоб не виникло плутанини. Відтак, всі країни виступатимуть під своїм номером.

Журі конкурсу після генеральної репетиції 10 травня вже віддали свої голоси за фаворитів. При цьому Нідерланди не отримають жодного балу, а країни, які отримали менше балів підіймуться на сходинку вище. Варто зазначити, що жителі Нідерландів можуть голосувати у фіналі. Також бали журі Нідерландів не анулюються.

Зазначається, якщо єврофани проголосують за Йоста Кляйна, то цей бал не буде враховано. Однак плата за голос все ж може бути стягнена.

До слова, Кляйна було дискваліфіковано через неналежне ставлення до учасниці знімальної групи шоу.

Як проголосувати на конкурсі

Віддавати голос за свою країну не можна. Якщо ви перебуваєте на території України, то проголосувати за Jerry Heil та alyona alyona неможливо. Однак українці, які зараз перебувають за кордоном, можуть підтримати дует.

Проголосувати можна зробити на декількох платформах:

у мобільному застосунку Eurovision Song Contest, який доступний для ОС Android, iOS або Windows;

телефоном та/або SMS можуть віддати свій голос країни-учасники за номерами, що будуть оголошені під час трансляції;

на сайті esc.vote.

Нагадаємо, що Україна різко впала в рейтингу букмекерів Євробачення. Наразі на першому місці за шансами на перемогу йде виконавець із Хорватії Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim — він має 41% шансів на перемогу.

Раніше оприлюднили порядок виступів учасників у фіналі Євробачення-2024.

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