Учасника «Євробачення» від Нідерландів Йоста Кляйна дискваліфікували з фіналу конкурсу: що сталося

Організатори «Євробачення-2024» дискваліфікували представника Нідерландів Йоста Кляйн через порушення правил конкурсу.

Організатори дискваліфікували представника Нідерландів Йоста Кляйна з фіналу "Євробаченні-2024", який відбудеться вже сьогодні, 11 травня. Про це йдеться у заяві EBU.

Представник Нідерландів не з'явився на генеральній репетиції свого номера. Після чого його було відсторонено від генеральної репетиції перед фіналом, де журі виставляли оцінки.

У ЗМІ з’явилися припущення, що дискваліфікація може бути пов’язана зі сваркою делегацій Нідерландів та Ізраїлю.

Деталі цього інциденту залишаються невідомими, але у ЗМІ пишуть, що під час параду прапорів Йост Клейн взяв участь у конфлікті з оператором, який задав неприємні питання про його родину. Існує також версія, що учасник з Нідерландів зіткнувся з представником Ізраїлю через різні політичні погляди.

Також у ЗМІ пишуть, що Йост Кляйн відомий своєю підтримкою рф та співпрацею з російськими артистами. Після початку війни в Україні він навіть виконав пісню про любов до рф і виступав на концертах у російських містах.

У заяві Європейської мовної спілки йдеться, що зараз шведська поліція розслідує скаргу жінки зі знімальної групи щодо інциденту, який стався після виступу нідерландського представника у півфіналі 9 травня. У Спілці вважають, що під час судового процесу недоцільно, щоб Кляйн продовжував брати участь у конкурсі.

Також там наголосили, що попри деякі повідомлення у ЗМІ та соціальних мережах, цей інцидент не стосується жодного іншого учасника конкурсу та члена делегації.

Зазначимо, що Йост Кляйн брав участь у конкурсі з піснею Europapa. Букмекери пророкували йому потрапляння у топ-10 конкурсу.

Суспільний мовник Нідерландів заявив, що взяв до уваги дискваліфікацію Йоста Кляйна. Водночас там вважають дискваліфікацію "непропорційною і шоковані цим рішенням".

"Ми дуже шкодуємо і повернемося до цього пізніше", — йдеться у заяві.

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