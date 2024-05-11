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Участника «Евровидения» от Нидерландов Йоста Кляйна дисквалифицировали из финала конкурса: что произошло

14:17, 11 мая 2024
Организаторы «Евровидения-2024» дисквалифицировали представителя Нидерландов Йоста Кляйн из-за нарушения правил конкурса.
Участника «Евровидения» от Нидерландов Йоста Кляйна дисквалифицировали из финала конкурса: что произошло
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Организаторы дисквалифицировали представителя Нидерландов Йоста Кляйна из финала "Евровидения-2024", который состоится уже сегодня, 11 мая. Об этом говорится в заявлении EBU.

Представитель Нидерландов не явился на генеральную репетицию своего номера. После чего он был отстранен от генеральной репетиции перед финалом, где жюри выставляло оценки.

В СМИ появилось предположение, что дисквалификация может быть связана со ссорой делегаций Нидерландов и Израиля.

Детали этого инцидента остаются неизвестными, но в СМИ пишут, что во время парада флагов Йост Кляйн принял участие в конфликте с оператором, который задал неприятные вопросы о его семье. Существует также версия, что участник из Нидерландов столкнулся с представителем Израиля из-за разных политических взглядов.

Также в СМИ пишут, что Йост Кляйн известен своей поддержкой рф и сотрудничеством с российскими артистами. После начала войны в Украине он даже исполнил песню о любви к рф и выступал на концертах в российских городах.

В заявлении Европейского языкового союза говорится, что сейчас шведская полиция расследует жалобу женщины из съемочной группы по поводу инцидента, произошедшего после выступления нидерландского представителя в полуфинале 9 мая. В Союзе считают, что в ходе судебного процесса нецелесообразно, чтобы Кляйн продолжал участвовать в конкурсе.

Также там подчеркнули, что, несмотря на некоторые сообщения в СМИ и социальных сетях, этот инцидент не касается ни одного другого участника конкурса и члена делегации.

Отметим, что Йост Кляйн принял участие в конкурсе с песней Europapa. Букмекеры предсказывали ему попадание в топ-10 конкурса.

Общественный вещатель Нидерландов заявил, что принял во внимание дисквалификацию Йоста Кляйна. В то же время там считают дисквалификацию "непропорциональной и шокированной этим решением".

"Мы очень сожалеем и вернемся к этому позже", - говорится в заявлении.

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