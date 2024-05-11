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Являются ли филиалы плательщиками экологического налога: ответ ГНС

16:57, 11 мая 2024
Плательщиками эконалога в случае выбросов стационарными источниками загрязнения, сбросов и размещения отходов филиалами, отделениями и другими обособленными подразделениями являются юрлица.
Являются ли филиалы плательщиками экологического налога: ответ ГНС
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В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, являются ли плательщиками экологического налога филиалы, отделения и другие обособленные подразделения, в случае осуществления ими выбросов стационарными источниками загрязнения, сбросов, размещения отходов.

Так, филиалы, отделения и другие обособленные подразделения в случае осуществления ими выбросов стационарными источниками загрязнения, сбросов, размещения отходов не являются плательщиками экологического налога, поскольку не имеют статуса юридического лица.

Напомним, что согласно п. 240.1 НКУ плательщиками экологического налога являются субъекты хозяйствования, юридические лица, не осуществляющие хозяйственную (предпринимательскую) деятельность, бюджетные учреждения, общественные и другие предприятия, учреждения и организации, постоянные представительства нерезидентов, включая тех, кто выполняют агентские (представительные) функции в отношении таких нерезидентов или их учредителей, во время осуществления деятельности которых на территории Украины и в пределах ее континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны осуществляются:

  • выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения;
  • сбросы загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты;
  • размещение отходов (кроме размещения отдельных видов (классов) отходов как вторичного сырья, размещаемых на собственных территориях (объектах) субъектов хозяйствования).

Не являются плательщиками налога за размещение отходов субъекты хозяйствования, которые размещают на собственных территориях (объектах) исключительно отходы как вторсырье (п. 240.5 НКУ).

Пунктом 240.7 НКУ установлено, что не являются плательщиками экологического налога за выбросы двуокиси углерода субъекты, указанные в п. 240.1 НКУ, которыми производятся такие выбросы в объеме не более 500 тонн в год.

В случае, если годовой объем выбросов двуокиси углерода превышает 500 тонн в год, субъекты обязаны зарегистрироваться плательщиками налога в налоговом (отчетном) периоде, в котором произошло такое превышение. Такие плательщики обязаны составить и представить налоговую отчетность, начислить и уплатить налог за налоговый (отчетный) период, в котором произошло такое превышение, в порядке, предусмотренном НКУ.

Согласно ст. 55 ХКУ субъектами хозяйствования признаются участники хозяйственных отношений, осуществляющих хозяйственную деятельность, реализуя хозяйственную компетенцию (совокупность хозяйственных прав и обязанностей), имеют обособленное имущество и несут ответственность по своим обязательствам в пределах этого имущества, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

В частности, субъектами хозяйствования являются хозяйственные организации – юридические лица, созданные в соответствии с Гражданским кодексом Украины, государственные, коммунальные и другие предприятия, созданные в соответствии с ХКУ, а также другие юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность и зарегистрированные в установленном законом порядке.

Вышеуказанные субъекты хозяйствования вправе открывать свои филиалы, представительства, другие обособленные подразделения без создания юридического лица.

Предприятие имеет право создавать филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения, однако такие обособленные подразделения не имеют статуса юридического лица и действуют на основе положения о них, утвержденного предприятием (ч. 4 ст. 64 ХКУ).

То есть плательщикам экологического налога не относятся филиалы, отделения и другие обособленные подразделения, в связи с тем, что они не имеют статуса юридического лица.

Плательщиками экологического налога при осуществлении выбросов стационарными источниками загрязнения, сбросов и размещения отходов филиалами, отделениями и другими обособленными подразделениями являются предприятия (учреждения, организации), в состав которых входят такие филиалы, отделения и другие обособленные подразделения.

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