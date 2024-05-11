Apple близка к соглашению с OpenAI по искусственному интеллекту для IPhone, – СМИ

Обе компании завершают согласование условий договора об использовании функций ChatGPT в iOS 18.

Корпорация Apple приблизилась к соглашению с OpenAI об использовании технологии ChatGPT в iPhone, являющейся частью усилий по внедрению функций искусственного интеллекта в свои устройства. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, обе компании завершают согласование условий договора об использовании функций ChatGPT в iOS 18.

Так, соглашение с OpenAI позволит Apple предложить возможности чат-бота в ряде новых функций искусственного интеллекта, которые компания планирует анонсировать в следующем месяце.

Кроме того, Apple провела переговоры с Google о лицензировании чат-бота Gemini этой компании. Компании заключили соглашение, но переговоры продолжаются.

Ранее мы писали, что OpenAI планирует анонсировать поисковик на основе искусственного интеллекта – конкурента Google.

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