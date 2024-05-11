Apple близька до угоди з OpenAI щодо штучного інтелекту для IPhone, – ЗМІ

Обидві компанії завершують узгодження умов договору про використання функцій ChatGPT в iOS 18.

Корпорація Apple наблизилася до угоди з OpenAI про використання технології ChatGPT в iPhone, що є частиною зусиль з впровадження функцій штучного інтелекту в свої пристрої. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Як стало відомо, обидві компанії завершують узгодження умов договору про використання функцій ChatGPT в iOS 18.

Так, угода з OpenAI дозволить Apple запропонувати можливості чат-бота в низку нових функцій штучного інтелекту, які компанія планує анонсувати наступного місяця.

Крім того, Apple провела переговори з Google про ліцензування чат-бота Gemini цієї компанії. Компанії уклали угоду, але переговори тривають.

Раніше ми писали, що OpenAI планує анонсувати пошуковик на основі штучного інтелекту – конкурента Google.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.