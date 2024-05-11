Практика судів
  1. У світі

Apple близька до угоди з OpenAI щодо штучного інтелекту для IPhone, – ЗМІ

18:58, 11 травня 2024
Обидві компанії завершують узгодження умов договору про використання функцій ChatGPT в iOS 18.
Apple близька до угоди з OpenAI щодо штучного інтелекту для IPhone, – ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Корпорація Apple наблизилася до угоди з OpenAI про використання технології ChatGPT в iPhone, що є частиною зусиль з впровадження функцій штучного інтелекту в свої пристрої. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Як стало відомо, обидві компанії завершують узгодження умов договору про використання функцій ChatGPT в iOS 18.

Так, угода з OpenAI дозволить Apple запропонувати можливості чат-бота в низку нових функцій штучного інтелекту, які компанія планує анонсувати наступного місяця.

Крім того, Apple провела переговори з Google про ліцензування чат-бота Gemini цієї компанії. Компанії уклали угоду, але переговори тривають.

Раніше ми писали, що OpenAI планує анонсувати пошуковик на основі штучного інтелекту – конкурента Google.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До КПК та КК внесуть зміни щодо протидії розвідувально-підривній діяльності спецслужб іноземних держав

Не буде вважатися злочином вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка в інтересах національної безпеки виконувала заздалегідь затверджене керівником розвідувального органу розвідувальне завдання.

Перевіряти військовий квиток, затримувати і доставляти до ТЦК, вносити дані про ухилянтів до баз даних – які нові повноваження з’являться у поліції

Не лише представник ТЦК, але й поліцейський зможе перевірити через «Оберіг» факт того, чи стоїть особа на військовому обліку та чи направлялася їй повістка.

До ЦК внесуть зміни щодо захисту права власності добросовісного набувача і презумпції правомірності розпорядження майном органами влади

Зокрема, у ЦК пропонується презюмувати, що дії органу державної влади або місцевого самоврядування щодо розпорядження майном є правомірними та перший набувач цього майна не зобов’язаний вчиняти будь-яких дій щодо перевірки дотримання таким органом процедур.

Верховний Суд вказав на відсутність потреби та процесуальних механізмів відступу від позиції ВС, яка втратила актуальність через зміну законодавства

Відступ від позиції Верховного Суду після зміни норми права, на якій така позиція ґрунтується, за загальним правилом, не допускається.

Верховна Рада зменшила штрафи за порушення правил зберігання нехарчової продукції для підприємців на спрощеній системі оподаткування

Також парламент дозволив фіксувати процес проведення перевірок на відео.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Куриленко
    Оксана Куриленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Чаплицький
    Віктор Чаплицький
    суддя Київського районного суду м. Одеси