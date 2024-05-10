OpenAI планує анонсувати пошуковик на основі штучного інтелекту – конкурента Google

Пошуковий продукт OpenAI є розширенням флагманського продукту ChatGPT і дозволяє ChatGPT отримувати інформацію напряму з інтернету.

Джерело фото: Jonathan Kemper / Unsplash

Компанія OpenAI планує анонсувати свій пошуковик на основі штучного інтелекту в понеділок 13 травня, підвищуючи ставки в конкурентній боротьбі з Google. Про це повідомляє «Reuters» з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що раніше в ЗМІ повідомлялось про роботу OpenAI над власним пошуковиком, який потенційно може конкурувати з Google та Perplexity.

Пошуковий продукт OpenAI є розширенням флагманського продукту ChatGPT і дозволяє ChatGPT отримувати інформацію напряму з інтернету.

У виданні пишуть, що оглядачі вже давно називають ChatGPT альтернативою для збору інформації в інтернеті, хоча йому важко надавати точну інформацію в режимі реального часу. Раніше OpenAI інтегрувала його з Bing від Microsoft для платних передплатників.

Як зазначається, стартап Perplexity, який оцінюється в 1 млрд доларів, був заснований колишнім дослідником OpenAI і набув популярності завдяки інтерфейсу пошуку на основі ШІ, який показує цитати в результатах і зображеннях, а також текст у відповідях. Згідно з січневою публікацією в блозі стартапу, він має 10 млн активних користувачів щомісяця.

Також «Reuters» пише, що попередня спроба внести в ChatGPT оновлену і реальну інформацію, так звані плагіни ChatGPT, була припинена в квітні, згідно з повідомленням довідкового центру на сайті OpenAI.

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