Хто з працівників має право на допомогу по частковому безробіттю: роз’яснення

Отримати допомогу по частковому безробіттю можуть за поданням роботодавця деякі застраховані працівники.

Фото: trudovi.org.ua

Донецька обласна державна адміністрація нагадала, хто з працівників має право на допомогу по частковому безробіттю.

Зазначається, що отримати допомогу по частковому безробіттю можуть за поданням роботодавця застраховані працівники, за яких протягом останніх шести місяців, до настання часткового безробіття, сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Ця допомога надається центром зайнятості застрахованим особам у разі втрати ними частини заробітної плати (доходу) у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) з причин економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину.

Порядок надання допомоги по частковому безробіттю регламентований постановою КМУ від 21 червня 2022 р. № 702.

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