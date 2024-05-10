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Кто из работников имеет право на пособие по частичной безработице: разъяснение

18:09, 10 мая 2024
Получить пособие по частичной безработице могут по представлению работодателя некоторые застрахованные работники.
Кто из работников имеет право на пособие по частичной безработице: разъяснение
Фото: trudovi.org.ua
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Донецкая областная государственная администрация напомнила, кто из работников имеет право на пособие по частичной безработице.

Отмечается, что получить пособие по частичной безработице могут по представлению работодателя застрахованные работники, за которых за последние шесть месяцев, до наступления частичной безработицы, уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Эта помощь предоставляется центром занятости застрахованным лицам в случае потери ими части заработной платы (дохода) в связи с остановкой (сокращением) производства продукции (выполнение работ, оказание услуг) по причине экономического, технологического характера, возникновения чрезвычайной ситуации, введения чрезвычайного или военного. состояния, установление карантина

Порядок предоставления пособия по частичной безработице регламентирован постановлением КМУ от 21 июня 2022 г. № 702.

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