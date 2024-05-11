Поминальні дні 2024: жителів Сумської області просять утриматися від відвідування кладовищ у прикордонні

Мова йде про 10-кілометрову зону від кордону.

Фото: 24tv.ua

На наступний тиждень після Великодня люди за традицією згадують покійних рідних. Зазвичай у народі ці дні називають Проводами, Гробками або Червоною Гіркою. У ці дні люди відвідують кладовища, де поховані рідні.

Однак жителів Сумської області просять утримуватися від відвідування кладовищ. Мова йде про 10-кілометрову зону від кордону. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Відповідне рішення ухвалено за підсумками роботи штабу з організації розмінування деокупованих територій Сумської області.

«Рекомендуємо жителям Сумщини утриматися від відвідування кладовищ у прикордонні - у 5-10 кілометрів від державного кордону. Адже це може бути небезпечно. Знаємо, що у ворога немає нічого святого. Тому можуть бути обстріли, провокації з боку ДРГ і навіть замінування території», - підкреслив голова ОВА Володимир Артюх.

Крім того, мешканцям області нагадали про правила поводження на території, де можуть бути вибухово-небезпечні предмети.

Так, у разі знаходження вибухонебезпечного пристрою слід:

негайно повідомити чергові служби органів внутрішніх справ, цивільного захисту;

не підходити до предмету, не торкатися і не пересувати його, не допускати до знахідки інших людей;

припинити всі види робіт в районі виявлення вибухонебезпечного предмету.

не користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

дочекатися прибуття фахівців; вказати місце знахідки та повідомити час її виявлення.

Раніше Генеральний штаб повідомив, що росія нарощує військову присутність біля кордону із Сумською областю.

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