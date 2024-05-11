Поминальні дні 2024: жителів Сумської області просять утриматися від відвідування кладовищ у прикордонні

На наступний тиждень після Великодня люди за традицією згадують покійних рідних. Зазвичай у народі ці дні називають Проводами, Гробками або Червоною Гіркою. У ці дні люди відвідують кладовища, де поховані рідні.
Однак жителів Сумської області просять утримуватися від відвідування кладовищ. Мова йде про 10-кілометрову зону від кордону. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Відповідне рішення ухвалено за підсумками роботи штабу з організації розмінування деокупованих територій Сумської області.
«Рекомендуємо жителям Сумщини утриматися від відвідування кладовищ у прикордонні - у 5-10 кілометрів від державного кордону. Адже це може бути небезпечно. Знаємо, що у ворога немає нічого святого. Тому можуть бути обстріли, провокації з боку ДРГ і навіть замінування території», - підкреслив голова ОВА Володимир Артюх.
Крім того, мешканцям області нагадали про правила поводження на території, де можуть бути вибухово-небезпечні предмети.
Так, у разі знаходження вибухонебезпечного пристрою слід:
Раніше Генеральний штаб повідомив, що росія нарощує військову присутність біля кордону із Сумською областю.
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