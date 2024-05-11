У Чернігові чоловік вистрелив у собаку із травматичного пістолета: йому загрожує до 3 років ув’язнення

Тварина отримала травми, однак, на щастя, вижила.

У Чернігові чоловік кілька разів вистрелив у собаку із травматичного пістолета. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція області.

Як відомо, злочин стався зранку 10 травня на одній з автостоянок Чернігова.

50-річний чоловік, який прийшов на стоянку за своєю припаркованою машиною, з «хуліганських мотивів» кілька разів вистрелив із травматичної зброї по собаці, який був на території стоянки.

Поліції про цей випадок одразу повідомив охоронець, після чого на місце прибули правоохоронці.

«Зловмисник надав правдиві свідчення. Поліція вилучила у нього пістолет, з якого, ймовірно, були зроблені постріли. Зброю та набої направили на проведення експертних досліджень», – зазначили у поліції.

Тварина отримала травми, однак, на щастя, вижила. Для надання медичної допомоги її доставили до ветеринарної клініки. Наразі собака в безпеці й загрози її життю немає.

Правоохоронці відкрили провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Чоловіку загрожує до трьох років ув’язнення.

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