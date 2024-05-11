В Чернигове мужчина выстрелил в собаку из травматического пистолета: ему грозит до 3 лет заключения

Животное получило травмы, однако, к счастью, выжило.

В Чернигове мужчина несколько раз выстрелил в собаку из травматического пистолета. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция области.

Как известно, преступление произошло утром 10 мая на одной из автостоянок Чернигова.

50-летний мужчина, пришедший на стоянку за своей припаркованной машиной, из «хулиганских мотивов» несколько раз выстрелил из травматического оружия по собаке, которая была на территории стоянки.

Полиции об этом случае сразу сообщил охранник, после чего на место прибыли правоохранители.

«Злоумышленник дал правдивые показания. Полиция изъяла у него пистолет, из которого, вероятно, были произведены выстрелы. Оружие и патроны направили на проведение экспертных исследований», – отметили в полиции.

Животное получило травмы, однако, к счастью, выжило. Для оказания медицинской помощи ее доставили в ветеринарную клинику. Пока собака в безопасности и угрозы ее жизни нет.

Правоохранители открыли производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными. Мужчине грозит до трех лет заключения.

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