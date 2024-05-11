Поминальные дни 2024 года: жителей Сумской области просят воздержаться от посещения кладбищ в пограничном районе

Речь идет о 10-километровой зоне от границы.

Фото: 24tv.ua

На следующую неделю после Пасхи люди по традиции вспоминают усопших родных. Обычно в народе эти дни называют Проводами, Гробками или Красной Горкой. В эти дни люди посещают кладбища, где похоронены родные.

Однако жителей Сумской области просят воздерживаться от посещения кладбищ. Речь идет о 10-километровой зоне от границы. Об этом сообщает Сумская ОВА.

Соответствующее решение было принято по итогам работы штаба по организации разминирования деоккупированных территорий Сумской области.

«Рекомендуем жителям Сумщины воздержаться от посещения кладбищ в приграничных – в 5-10 километрах от государственной границы. Это ведь может быть опасно. Знаем, что у врага нет ничего святого. Поэтому могут быть обстрелы, провокации со стороны ДРГ и даже заминирование территории», – подчеркнул председатель ОВА Владимир Артюх.

Кроме того, жителям области напомнили о правилах поведения на территории, где могут находиться взрывоопасные предметы.

Так, в случае обнаружения взрывоопасного устройства следует:

немедленно уведомить дежурные службы органов внутренних дел, гражданской защиты;

не подходить к предмету, не прикасаться и не передвигать его, не допускать к находке других людей;

прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета.

не пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);

дождаться прибытия специалистов; указать место находки и сообщить время ее обнаружения.

Ранее Генеральный штаб сообщил, что россия наращивает военное присутствие у границы с Сумской областью.

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