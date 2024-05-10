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Україна втратила позиції: букмекери Євробачення-2024 різко змінили прогнози

21:07, 10 травня 2024
Український дует alyona alyona та Jerry Heil, які посідали третє місце, опустився на шосту сходинку у рейтингу букмекерів.
Україна втратила позиції: букмекери Євробачення-2024 різко змінили прогнози
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Букмекери оновили прогнози щодо переможця на Євробаченні-2024 після двох півфіналів конкурсу. У новому рейтингу втратили позиції представниці України, натомість піднялися представники Ізраїлю та Франції. Дані опублікував портал Eurovision World.

Наразі на першому місці за шансами на перемогу йде виконавець із Хорватії Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim — він має 41% шансів на перемогу.

Представниці від України alyona alyona & Jerry Heil були на 3 місці, однак вже опісля другого півфіналу все різко змінилося. У топ-5 рейтингу піднялась представники Ізраїлю та Франції, а Україна опустилася на 6-ту позицію

Раніше оприлюднили порядок виступів учасників у фіналі Євробачення-2024.

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