Російський наступ на Харківщині: ЗСУ не допустили втрат територій

Втрат територій наразі не допущено, — голова Харківської ОВА.

Джерело фото: Defense Express

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 10 травня о 5 ранку відбулася спроба прориву російських військ на лінію української оборони. Проте ці атаки були відбиті, а зараз на передовій тривають бої різної інтенсивності . Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що окупанти почали наступ в Харківській області.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що втрат територій наразі не допущено.

«Ворог розпочав нову хвилю наступальних дій на півночі Харківщини. Це населені пункти Харківського та Чугуївського районів, це Вовчанський напрямок. Наші бойові бригади зустріли ворога вогнем. Всі наступальні атаки відбиті. Втрат територій не допущено наразі. Ті прикордонні населені пункти знаходяться в 1-2 км від кордону з рф. Наразі там активні бойові дії. По цьому напрямку, враховуючи, що ворог б’є по цивільній інфраструктурі, ми закликаємо людей евакуюватися», - сказав Синєгубов.

За його словами, наразі ворог б’є по прикордонню з різних видів озброєння.

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України лейтенант Андрій Коваленко, поки ситуація схожа на імітацію ворогом широкомасштабного наступу.

«Ситуація контрольована Силами оборони. Наразі схоже саме на імітацію ворогом широкомасштабного наступу із залученням обмежених сил та засобів, проведення розвідки боєм. У росіян втрати в техніці та живій силі», – пише Коваленко.

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