Российское наступление на Харьковщине: ВСУ не допустили потерь территорий

Потерь территорий пока не допущено, - председатель Харьковской ОГА.

Источник фото: Defense Express

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 10 мая в 5 утра произошла попытка прорыва российских войск на линию украинской обороны. Однако эти атаки были отбиты, а сейчас на передовой продолжаются бои различной интенсивности. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что оккупанты начали наступление в Харьковской области.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что потерь территорий пока не допущено.

«Враг начал новую волну наступательных действий на севере Харьковщины. Это населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов, это Волчанское направление. Наши боевые бригады встретили врага огнем. Все наступательные атаки отбиты. Потерь территорий не допущено пока. Те приграничные населенные пункты находятся в 1-2 км от границы с рф. Сейчас там активные боевые действия. По этому направлению, учитывая, что враг бьет по гражданской инфраструктуре, мы призываем людей эвакуироваться», - сказал Синегубов.

По его словам, сейчас враг бьет по границе из различных видов вооружения.

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко, пока ситуация похожа на имитацию врагом широкомасштабного наступления.

"Ситуация контролируется Силами обороны. Сейчас похоже именно на имитацию врагом широкомасштабного наступления с привлечением ограниченных сил и средств, проведение разведки боем. У россиян потери в технике и живой силе", - пишет Коваленко.

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