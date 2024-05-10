Украина потеряла позиции: букмекеры Евровидения-2024 резко изменили прогнозы

Украинский дуэт alyona alyona и Jerry Heil, которые занимали третье место, опустился на шестую строчку в рейтинге букмекеров.

Букмекеры обновили прогнозы о победителе на Евровидении-2024 после двух полуфиналов конкурса. В новом рейтинге потеряли позиции представительницы Украины и поднялись представители Израиля и Франции. Данные опубликовал портал Eurovision World.

Сейчас на первом месте по шансам на победу идет исполнитель из Хорватии Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim — у него 41% шансов на победу.

Представительницы от Украины alyona alyona & Jerry Heil были на 3-м месте, однако уже после второго полуфинала все резко изменилось. В топ-5 рейтинга поднялись представители Израиля и Франции, а Украина опустилась на 6-ю позицию.

Ранее обнародовали порядок выступлений участников в финале Евровидения-2024.

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