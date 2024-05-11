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За $1000 обіцяла вплинути на суддю для уникнення відповідальності за керування авто напідпитку: викрито консультанта одного з райсудів Одеської області

20:45, 11 травня 2024
Жінка запевняла, що має вплив на суддю і може посприяти в уникненні відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння.
За $1000 обіцяла вплинути на суддю для уникнення відповідальності за керування авто напідпитку: викрито консультанта одного з райсудів Одеської області
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На Одещині викрито працівницю одного із районних судів, яка за хабар обіцяла вплинути на суддю для уникнення відповідальності за керування автомобілем напідпитку. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Так, викрито та повідомлено про підозру консультанту одного з районних судів Одеської області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрювана вимагала 1000 доларів за закриття справи про адмінправопорушення. Жінка запевняла, що має вплив на суддю і може посприяти в уникненні відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Співробітницю суду затримали в порядку ст. 208 КПК України під час одержання хабаря.

За клопотанням прокурора підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави та відсторонено від займаної посади.

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