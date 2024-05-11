За $1000 обещала повлиять на судью во избежание ответственности за вождение в нетрезвом виде: разоблачен консультант одного из райсудов Одесской области

Женщина уверяла, что имеет влияние на судью и может помочь во избежание ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

В Одесской области разоблачена работница одного из районных судов, которая за взятку обещала повлиять на судью во избежание ответственности за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Так, разоблачено и сообщено о подозрении консультанту одного из районных судов Одесской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемая потребовала 1000 долларов за закрытие дела об админправонарушении. Женщина уверяла, что имеет влияние на судью и может помочь во избежание ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Сотрудницу суда задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении взятки.

По ходатайству прокурора подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога и отстранена от занимаемой должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.