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За $1000 обещала повлиять на судью во избежание ответственности за вождение в нетрезвом виде: разоблачен консультант одного из райсудов Одесской области

20:45, 11 мая 2024
Женщина уверяла, что имеет влияние на судью и может помочь во избежание ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.
За $1000 обещала повлиять на судью во избежание ответственности за вождение в нетрезвом виде: разоблачен консультант одного из райсудов Одесской области
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В Одесской области разоблачена работница одного из районных судов, которая за взятку обещала повлиять на судью во избежание ответственности за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Так, разоблачено и сообщено о подозрении консультанту одного из районных судов Одесской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемая потребовала 1000 долларов за закрытие дела об админправонарушении. Женщина уверяла, что имеет влияние на судью и может помочь во избежание ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Сотрудницу суда задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении взятки.

По ходатайству прокурора подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога и отстранена от занимаемой должности.

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