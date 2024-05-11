В ДТП возле Винницы погибли три полицейских из Белой Церкви: фото с места смертельной аварии

В смертельном ДТП столкнулись три автомобиля.

В субботу, 11 мая, на объездной дороге вокруг Винницы в результате ДТП погибли три работника Белоцерковского районного управления полиции. Об этом сообщает Нацполиция.

«Правоохранители находились вне службы и возвращались с учебы», — говорится в сообщении.

В смертельной аварии столкнулись три автомобиля.

Водитель второго автомобиля, Toyota Tundra, его жена и их несовершеннолетний ребенок доставлен в медицинское учреждение. По информации медиков, угроз их жизни нет. Третий автомобиль получил механические повреждения.

На месте аварии работают следователи, выясняя обстоятельства ДТП.

По факту аварии начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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