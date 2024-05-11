Практика судов
  1. В мире

Британия объявила о передаче Украине крупнейшего пакета помощи: что туда войдет

18:30, 11 мая 2024
Кроме 500 миллионов фунтов стерлингов военного финансирования, Великобритания предоставляет жизненно важное оборудование.
Британия объявила о передаче Украине крупнейшего пакета помощи: что туда войдет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 11 мая, Великобритания объявила о предоставлении крупнейшего в истории пакета военной помощи Украине. Об этом сообщает Министерство обороны Соединенного Королевства.

Кроме 500 миллионов фунтов стерлингов военного финансирования, Великобритания предоставляет жизненно важное оборудование:

  • 4 миллиона боеприпасов;
  • Более 1600 ракет (тип ракет не указывается);
  • 400 транспортных средств, включая 160 автомобилей Husky.

Как сообщалось ранее, США срочно продают Украине три установки HIMARS.

Добавим, что Штаты подготовили пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. В Пентагоне обнародовали полный список оружия, которое вошло в новый пакет помощи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Проверять военный билет, задерживать и доставлять в ТЦК, вносить данные об уклонистах в базы данных – какие новые полномочия появятся в полиции

Не только представитель ТЦК, но и полицейский сможет проверить через «Оберег» факт того, стоит ли лицо на военном учете и направлялась ли повестка.

В ГК внесут изменения по защите права собственности добросовестного приобретателя и презумпции правомерности распоряжения имуществом органами власти

В частности, в ГК предлагается презюмировать, что действия органа государственной власти или местного самоуправления по распоряжению имуществом правомерны и первый приобретатель этого имущества не обязан совершать каких-либо действий по проверке соблюдения таким органом процедур.

Верховный Суд указал на отсутствие потребности и процессуальных механизмов отступления от позиции ВС, утратившей актуальность из-за изменения законодательства

Отступление от позиции Верховного Суда после изменения нормы права, на которой такая позиция основывается, по общему правилу, не допускается.

Верховная Рада уменьшила штрафы за нарушение правил хранения непродовольственной продукции для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения

Также парламент разрешил фиксировать процесс проведения проверок на видео.

Все заявления об оформлении загранпаспорта, поданные до 23 апреля, будут рассмотрены дипломатическими учреждениями – ответ МИД

Поданные гражданами Украины заявления о предоставлении консульских услуг, в том числе на оформление загранпаспортов будут проработаны дипломатическими учреждениями – МИД.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Куриленко
    Оксана Куриленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Чаплицький
    Віктор Чаплицький
    суддя Київського районного суду м. Одеси