Британия объявила о передаче Украине крупнейшего пакета помощи: что туда войдет

Кроме 500 миллионов фунтов стерлингов военного финансирования, Великобритания предоставляет жизненно важное оборудование.

В субботу, 11 мая, Великобритания объявила о предоставлении крупнейшего в истории пакета военной помощи Украине. Об этом сообщает Министерство обороны Соединенного Королевства.

Кроме 500 миллионов фунтов стерлингов военного финансирования, Великобритания предоставляет жизненно важное оборудование:

4 миллиона боеприпасов;

Более 1600 ракет (тип ракет не указывается);

400 транспортных средств, включая 160 автомобилей Husky.

Как сообщалось ранее, США срочно продают Украине три установки HIMARS.

Добавим, что Штаты подготовили пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. В Пентагоне обнародовали полный список оружия, которое вошло в новый пакет помощи.

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