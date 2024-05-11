Со вступлением в силу закона о мобилизации 18 мая меняется подход к войне, — спикер Минобороны

По словам Дмитрия Лазуткина, приходит конец истории, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью.

С 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, меняется подход к войне. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире Эспрессо.

«Если говорить глобально, то с 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, то, прежде всего, меняется и подход к этой войне. Потому что та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью, очевидно, что этому уже приходит конец. Поразительное отличие, которое бросалось каждый раз в глаза, когда возвращаешься из Донбасса в Киев или Львов, или другие мирные города, не нормально. Возможно, это было бы нормально, если бы у нас был слабый враг, однако в этом случае нужно мобилизоваться по всей стране, всему обществу», — заявил Лазуткин.

Представитель Минобороны отметил, что с 18 мая все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны уточнить свои данные в ТЦК и СП, есть возможность это сделать в электронном кабинете, а также в ЦНАП.

По его словам, государство должно понимать, сколько мужчин этого возраста здоровы, какие у них военно-учетные специальности или, например, кто завел третьего ребенка и имеет право на бронирование или отсрочку, или тех, кто переселился и изменил место жительства.

«Сейчас чиновники категории «Б» (руководители и заместители руководителей государственных органов) и «В» (другие должности государственной службы) будут бронироваться только на 50%, а не на 100%, как раньше. Остаются забронированными чиновники категории «А» (высший корпус государственной службы). Кроме того, пенсионеры силовых структур тоже теперь становятся на учет. Это была чувствительная тема, о которой много говорили, и в определенной степени отвечает запросу на справедливость», - подчеркнул Лазуткин.

«Судебно-юридическая газета» сообщала о том, что Кабинет Министров продлил на месяц сроки действия действующих отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным согласно постановлению Правительства №76.

Отметим, что 18 мая вступит в силу Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», предусматривающий изменения в законодательстве по бронированию военнообязанных. Как пояснил заместитель Министра экономики Игорь Фоменко, сейчас Правительство работает над разработкой соответствующих правительственных актов.

«В то же время, чтобы в этот переходный период предотвратить остановку критически важных для экономики предприятий и с целью обеспечения потребностей обороны и населения, мы продлеваем сроки действия отсрочек на месяц. В дальнейшем предприятия сбудут иметь возможность бронировать работников уже по обновленным правилам», - отметил Игорь Фоменко.

Также в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности объяснили, почему может быть так, что работник предприятия забронирован, но при обновлении данных в ТЦК и прохождении ВЛК получил повестку.

Добавим, что утверждать списки забронированных военнообязанных будет Минобороны, а не Генштаб.

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